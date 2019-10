Hogyan tisztítsuk meg a májunkat?

Nem feltétlen van szükségünk májtisztító kúrákra, hosszadalmas méregtelenítésekre. Nem kell éheztető diétákat tartani, vagy spórolni a kalóriákkal, egyszerűen csak. Az alábbi étkezési tanácsokkal támogatjuk a máj méregtelenítését, megkönnyítjük szervezetünk számára a tisztulási folyamatokat. magvak tele vannak aminosavakkal. A magvakban esszenciális zsírsavak vannak, magas az l-arginin nevű és a glutatonin nevű aminosav tartalma, amely segítséget nyújt a méregtelenítésben, javítja a vér oxigénellátását. A dió zöld burkát - a kopáncsot - például táplálékkiegészítőkben is felhasználják.

Kerüljük az alkoholt és fruktózt

Rendetlenkedik a mája?

Alkalmazzon természetes gyógymódot! Agyógynövényekközül a máriatövis kiemelkedően jó májtisztító!.

Szeressük a grapefruitot

A hagyma és a fokhagyma legyen a barátunk

Együnk magvakat, hagymát és fűszereket

Teázzunk zölden

Fűszerezzünk

Az alkohol és a fruktóz feldolgozása nagyon nehéz folyamat a máj számára. A fruktóz átalakul zsírrá, amit a máj és a szöveteink tárolnak. A túl sok alkohol fogyasztása a zsírmáj kialakulásához vezethet, aminek következménye az anyagcserezavar valamint a máj funkciózavara.Ez a savanykás, kesernyés ízű citrusféle gazdag antioxidánsokban, tele van C-vitaminnal, amely kiválóan tisztítja a májat. Naringenin nevű flavanoidot is tartalmaz, ami segít a májnak a zsírégetésben, ami így nem tárolja azt feleslegesen.A kénben gazdag ételek segítenek a májnak abban, hogy megtisztuljanak a mérgező anyagoktól. Az olyan ételek, mint a hagyma fokhagyma , tojássárgája ebbe a kategóriába tartozik. A fokhagyma gazdag szelénben, amely bizonyítottan segít megvédeni a májat a méreganyagok okozta túlterheléstől. zöld tea antioxidáló tulajdonságokkal rendelkezik, és tele van katechin nevű antioxidánssal. Ez a vegyület is elősegíti a zsírfelhalmozódás elleni harcot és támogatja a májat a funkciója megfelelő betöltésében. Vagyis szintén védelmet nyújt a súlyos májkárosodások kialakulásában. kurkuma nem véletlenül egyre népszerűbb fűszer. Kutatások is bizonyítják jótékony hatásait. Szintén megvédi a májat a káros anyagoktól, valamint segít a máj sejtjeinek regenerálódásában. A kurkuma elősegíti az epetermelődést is.A cikkk a www.dummies.com oldalán jelent meg.