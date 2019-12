Házi módszerek, ha fáj a fogunk

Sós víz

Az egyik ilyen, mindenki számára elérhető módszer a sós vízzel öblögetés. A só természetes fertőtlenítő, így ha valamilyen SOS megoldásra van szükségünk, érdemes ezzel próbálkozni. Egy teáskanál sót keverjünk el egy pohár langyos vízben, és ezzel öblögessünk 1-2 percig naponta 4-5 alkalommal. Ami nagyon fontos: a vizet semmiképpen se nyeljük le, nehogy rosszul legyünk a sok sótól.

Szódabikarbóna

A bölcsességfog-fájdalom gyakran jár együtt duzzadással is, ilyenkor jöhet jól egy kevés szódabikarbóna. Annyit kell tennünk, hogy egy kevés fogkrémet összekeverünk szódabikarbónával, és a fogra kenjük - néhány perc után érezni fogjuk, hogy enyhül a fájdalom.

A fogfájás rendkívül kellemetlen lehet, de egyszerű házi módszerekkel is elviselhetővé mérsékelhetjük a fájdalmat addig, míg el nem jutunk a fogorvoshoz. Mi segíthet ilyenkor? Kattintson!

Jég

A jeges borogatás a gyulladást és a duzzanatot is segíthet lehúzni. Ha nincs kifejezetten erre a célra kitalált jégzselés párnánk, akkor nejlonzacskóba, majd törölközőbe tekert jégkockákat vagy törölközőbe tekert fagyasztott zöldséget is szoríthatunk arcunknak arra az oldalára, amelyen a fájdalmat érezzük. Körülbelül 15 percre van szükség, hogy hatni kezdjen, és naponta többször is ismételhető.

A vaníliakivonat is segíthet, ha fáj a bölcsességfog

Vanília

Ha van otthon vaníliakivonatunk, jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy nemcsak sütéshez használhatjuk, hanem fájdalomcsillapításra is. Egy kis vattadarabra csepegtessünk belőle pár cseppet, és tartsuk a fogon 15 percen keresztül. Néhány percen belül érezni fogjuk, hogy enyhül a fájdalom.

Teafilter

Egy fekete teás filter is a segítségünkre siethet, ha közvetlenül a fogra helyezzük. A meleg hatására enyhülhet a fájdalom, de ami még fontosabb, hogy a tea tannintartalma segíthet csökkenteni a gyulladást. A mentalevelek rágcsálása is segíthet, a belőlük felszabaduló illóolajaknak fájdalomcsillapító, érzéstelenítő hatásuk van.

Szegfűszeg

Egy darabka szegfűszeget, illetve olívaolajjal hígított szegfűszeg-olajat is tehetünk a fájó fogra. Érzéstelenítő hatása miatt enyhítheti a fájdalmat, emellett fertőtlenít is, így nem engedi a fog környékén elszaporodni a baktériumokat.

Kurkuma

Szintén remek fertőtlenítő a kurkuma, amelyből érdemes szájvizet készíteni, ha fáj a bölcsességfogunk. Egy pohár langyos vízben keverjünk el pár csipetnyit, és ezzel öblögessük a szánkat egy percig naponta 3-4 alkalommal.