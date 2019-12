Gyógynövények, melyek jók a húgyutaknak

Medveszőlő

A medveszőlő levele hatékony vesetisztító, és segít enyhíteni a húgyutakban fellépő gyulladásokat is, emellett vesekő kezelésére is használható. Kutatások szerint a benne található arbutin nevű anyag pedig segíthet a hólyagrák kialakulásának megelőzésében. Ha fertőzésünk van, igyunk naponta háromszor medveszőlőlevél-teát. Fontos azonban, hogy az előírt mennyiséget semmiképp se lépjük túl, mert egészségkárosító hatása lehet.

Ha szinte állandóan fáradtnak és kimerültnek érezzük magunkat, érdemes lehet agyógynövényekközött keresni a megoldást. Összegyűjtöttük a leghasznosabbakat a fáradékonyak számára!

Ragadványfű

A ragadványfüvet régóta használják vesebaj és húgyúti problémák kezelésére, mivel segít tisztítani a veséket, és kimosni a szervezetből a mérgeket és egyéb felesleges anyagokat. Két teáskanál szárított füvet forrázzunk le egy csésze vízzel, és hagyjuk állni tíz percen át. Legfeljebb három csészével igyunk belőle naponta. Cukorbetegek, illetve inzulin-rezisztensek inkább kerüljék a fogyasztását.

Pitypang

A pitypangot szintén évszázadok óta használja a népi gyógyászat a vesék és a húgyutak tisztítására. Emellett védi a vesét a különböző méreganyagok okozta káros hatásoktól. Antioxidáns, emellett vízhajtó hatású is, segít kiüríteni a szervezetből a felesleges folyadékot és a salakanyagokat. Éppen emiatt a magas vérnyomással küzdők számára is javasolt a fogyasztása.

Csalán

A csalán a csontok egészségének is jót tesz, segít felvenni a harcot azE. colifertőzéssel, és a húgyúti fertőzésekkel is. Antibakteriális hatású és enyhe vízhajtó is, ezért a belőle készült teát érdemes kúraszerűen, napi rendszerességgel fogyasztani.

Forrás: care2.com