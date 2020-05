A legjobb tippek füldugulásra

A füldugulás megszüntetésére több módszer is létezik - attól függően, hogy mi okozza a panaszt.

Ecet és alkohol

Megeshet, hogy a dugulás oka valamilyen baktériumfertőzés. Ilyenkor keverjünk össze egyenlő arányban ecetet és alkoholt, majd csepegtessünk néhány cseppet a fülünkbe egy pipetta segítéségével. Ezután dugjuk be vattával, és néhány percen át ne mozgassuk a fejünket, amíg azt nem érezzük, hogy szűnik a dugulás.

Olívaolaj

Ha a túl sok fülzsírtól dugult el a fülünk, akkor melegítsünk fel egy kevés olívaolajat - a hőmérséklete csak langyos vagy enyhén meleg legyen, ne forró! Ebből csepegtessünk pár cseppet a fülbe. Körülbelül 10 perc múva a fülzsír felpuhul annyira, hogy egy fülpiszkáló segítségével, óvatosan el tudjuk távolítani a nagy részét.

A rágózás is sokat segíthet füldugulás esetén. Fotó: 123rf

Mozgás, rágózás

Enyhébb dugulás esetén azzal is próbálkozhatunk, hogy egy percen át egyszerűen jobbra-balra mozgatjuk az állkapcsunkat. Ha egy idő után pattanó hangot hallunk, az azt jelenti, hogy sikerrel jártunk. Szintén segíthet, ha rágógumit rágunk vagy kemény cukorkát, nyalókát szopogatunk - ezek a módszerek különösen akkor ajánlatosak, ha repülőn utazunk, és felszálláskor vagy landoláskor dugul be a fülünk.

Fokhagyma

A fokhagyma erejét is segítségül hívhatjuk. Zúzzunk össze 2-3 kisebb fokhagymagerezdet, és melegítsük fel egy kis olajjal. Ha kihűlt, kenjük a fülbe, majd két perc után távolítsuk el egy kis vattapamaccsal.

Meleg

Só, a csodaszer Van, hogy nem is kell a fülünkhöz érnünk a dugulás megszüntetéséhez. Bizonyos esetekben már az is segíthet, ha egy percen át sós vízzel gargarizálunk - ez csökkenti a dugulást, és az esetleges fájdalmat is. Ha pedig allergiás gyulladás okozza a füldugulást, akkor általában az orr is eldugul. A sóoldatos orrspray ilyenkor sokat segít, nagyon gyakran az orrdugulással együtt a füldugulás is megszűnik. A só gyógyító erejéről korábbi cikkünkben olvashat!

Ha folyadék maradt a fülünkben, akkor egy hajszárító is a segítségünkre lehet. Kapcsoljuk a legalacsonyabb hőfokra, és kezdjük el oda-vissza mozgatni a fülünk előtt - a folyadék hamarosan kiürül majd.

Az is jó megoldást, ha egy fazék forró vízbe teafaolajat és olívaolajat csepegtetünk, majd óvatosan - hogy meg ne égessük magunkat -, oldalra döntve fölé hajtjuk a fejünket, míg a gőz el nem éri a fület. Ez fellazítja a dugulást okozó váladékot.

Toynbee-manőver

A úgynevezett Toynbee-manővert is alkalmazhatjuk. Igyunk egy korty vizet, tartsuk a szájüregben, csukjuk be a szánkat. Az orrunkat fogjuk be, majd így nyeljük le a vizet - pattanó hangot fogunk hallani, és jó eséllyel megszűnik a dugulás.

Forrás: brightside.me