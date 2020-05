A legjobb házi gyógymódok orrvérzésre

Ne feküdjünk le, és ne hajtsuk hátra a fejünket!

Sokaknál ösztönös mozdulat, hogy orrvérzés esetén hátrahajtják a fejüket, illetve lefekszenek, hogy elállítsák a vér folyását. Ez nem jó ötlet, mivel ilyenkor a vér visszafolyhat a garatba, ami akár hányást is okozhat. Legjobb, ha kissé előre dőlve leülünk vagy megállunk.

Orrvérzés: mikor menjünk orvoshoz? Részletek!

Fogjuk be az orrunkat!

Üljünk le, és óvatos, de határozott mozdulattal fogjuk be az orrunkat, és maradjunk így 5-10 percig, amíg eláll a vérzés. Ilyenkor a szánkon keresztül lélegezzünk. Kicsit dőljünk előre, hogy ne nyeljük le a kifolyó vért - sok esetben ez az egyszerű mozdulat is elég lehet a vérzés elállításához.

A hirtelen jelentkező orrvérzésnek számos oka lehet

Tegyünk hideg borogatást az orrnyeregre!

A jeges vagy hideg borogatás alkalmazása az orrnyergen szintén segíthet, mert a hideg hatására a vérerek összehúzódnak, ami lelassítja a vér áramlását. A borogatást orrbefogással együtt is alkalmazhatjuk. Sokan ilyenkor tarkójukra is hideg borogatást tesznek, ami általában kevéssé hatékony, de egy próbát megérhet.

Használjunk boszorkánymogyorót!

A boszorkánymogyoróban található tanninok összehúzó hatásúak, így segíthetnek összeszűkíteni a vérereket. Áztassunk egy kevés vattát boszorkánymogyoró-kivonatba, és dugjuk az orrüregbe, amíg el nem áll a vérzés. Ugyanez a módszer gránátalmalével is működhet.

Ciprusolajos borogatás

A ciprusolaj is összehúzó hatású, és fertőtlenít is. Orrvérzés esetén csepegtessünk az olajból 4-5 cseppet hideg vízbe, és áztassunk bele egy kisebb textíliát. Csavarjuk ki belőle a felesleges vizet, és ezzel borogassuk az egész orrunkat. Ugyanez a módszer citromolajjal is működik.

Forrás: curejoy.com