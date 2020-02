Szex menstruáció alatt?

Menstruáció alatt is élhet szexuális életet!

3 tipp, hogy biztonságosabb és élvezetesebb legyen a menstruáció alatti szex

A menstruáció közbeni szex segíthet enyhíteni a premenstruációs szindróma (PMS) tüneteit. Az orgazmus megkönnyítheti a görcsök elviselését is, mert a méhösszehúzódás egyfajta nyugtató, belső masszázsként hat. Az orgazmus hatására endorfin hormonok is felszabadulnak, amik, enyhítve a hasi görcsöket, fejfájást, ingerlékenységet.Azonban vannak hátulütői is a menstruáció alatti szexnek. Ilyenkor fokozottan figyelni kell arra, hogy biztonságos legyen a szex , mert nagyobb a valószínűsége, hogy elkap valamilyen szexuális úton terjedő betegséget, fertőzést. Ennek oka, hogy a vérzés hatására kinyílik a méhszáj, aholA hüvely ph-értéke ilyenkor kevésbé savas, ami szintén kedvez a baktériumoknak. Sőt, akár a védekezés is szükséges lehet, mert ebben az időszakban is létrejöhet terhesség.Ha aggódik, hogy pecséteket hagy a lepedőn, akkoresetleg a zuhany alatt vagy a fürdőkádban éljenek nemi életet. A meleg víz érzékivé teheti az együttlétet és le is lehet mosni a vért.Ha nincs hangulata a szexhez, akkor megpróbálkozhat a maszturbációval , hiszen orgazmusa így is lehet. Sőt a menstruáció alattde itt is fokozottan ügyelni kell a biztonságra.Ebben az időszakban talán nem kíván mást csak nyugalmat, pihenést, édességet. De sajnos a lustaság és az indokolatlan evés puffadást okoz , ami rosszul hat a görcsökre. EhelyettMenjen el párjával például táncolni. Az érzéki mozgástól nem csak a görcsök enyhülnek, de valószínűleg beindul a szexualitásuk is.Forrás: www.everydayhealth.com