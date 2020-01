Komoly bajt jelez a fájdalmas szex

A szex igen fontos tényezője egy házasságnak, párkapcsolatnak. Ennek megfelelően, ha gond van vele, az komoly problémákat okozhat. De mi a helyzet akkor, ha szexuálisan összeillik a páros, minden működik is, de a nőnek fájdalommal jár a szex?

A szexnek nem kell fájnia!

A szexuális együttlét mindkét fél örömét kell, hogy szolgálja. Ennek ellenére a nők majdnem fele érez valamilyen fájdalmat a partnerével való együttlét alatt, vagy közvetlenül utána. Sajnos a magas arányt tovább tetézi az a tény is, hogy sok esetben a nők egyáltalán nem fordulnak orvoshoz, kivárásos alapon összeszorított foggal tűrnek.

rányomja a bélyegét a szexuális életére, így pedig előbb vagy utóbb a párkapcsolatára is. A jó hír, hogy a fájdalom kiváltó okai a legtöbb esetben viszonylag egyszerűen orvosolhatóak. A rossz, hogy csak elenyésző esetben oldódnak meg maguktól a gondok. Vagyis a fájdalmat elviselni szép, de teljesen felesleges gesztus, ami ráadásul, így pedig előbb vagy utóbb a párkapcsolatára is.

Mögöttes okok

A női nemi szervek - anatómiájuknak köszönhetően - fogékonyabbak a fertőzésekre, mint a férfiak nemi szerve. Emellett a hölgyek szexualitása is eltér az urakétól, így nem lepődnek meg azon, ha egyik - másik együttlét alkalmával sem az orgazmust nem élik át, sőt, akár kis fájdalommal is találkoznak.

Abban az esetben azonban, ha a dolog rendszeressé válik, akkor mindenképpen érdemes a mögöttes okokat is feltérképezni, hiszen előfordulhat, hogy a gond könnyedén megoldható, de az is, hogy kezeletlen esetben súlyos szövődményekkel kell számolni!

Számos probléma állhat a fájdalmas szex hátterében

Dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ szülész-nőgyógyásza elmondta, hogy a lehetséges okok között a következőket is megtalálhatjuk:

petefészekciszta - a petefészkekben kialakulhatnak kis, folyadékkal telt képletek, melyek a fizikai aktivitás miatt fájdalmasak is lehetnek. A ciszták akár PCOS-re is utalhatnak , ebben az esetben pedig sajnos a meddőséggel, a túlzott szőrnövekedéssel, a hajhullással és a zsíros, pattanásos bőrrel is számolni kell.

, ebben az esetben pedig sajnos a meddőséggel, a túlzott szőrnövekedéssel, a hajhullással és a zsíros, pattanásos bőrrel is számolni kell. fertőzések - a gombás, illetve bakteriális fertőzések égő, viszkető érzéssel, fájdalommal is járhatnak. Igazi veszélyük az, hogy kezeletlen esetben terjedni kezdenek , felhúzódhatnak, és komoly gyulladásokat okozhatnak a méhben, a petefészkekben, vagy a kismedence más területein, akár maradandó károkat is hagyva maguk mögött.

, felhúzódhatnak, és komoly gyulladásokat okozhatnak a méhben, a petefészkekben, vagy a kismedence más területein, akár maradandó károkat is hagyva maguk mögött. hüvelyi szárazság - a ráhangolódás hiánya, valamint a szoptatás, és a klimax mellett még egy sor dolog okozhatja a hüvely szárazságát. Sok gyógyszer, antidepresszánsok, de fogamzásgátlók mellékhatása is lehet a probléma. Veszélye, hogy az erőltetéstől sérülések keletkezhetnek a hüvelyben, mely drasztikusan növeli afertőzésveszélyét, a további fájdalomról nem is beszélve.

hegesedés - a szülés okozta megterhelés, a repedések sajnos hegesedéssel járhatnak. Ezek a hegek adott esetben kellemetlenségeket okozhatnak a közösülés közben is.

endometriózis - igen komoly betegség, melynél a méhnyálkahártya megjelenik a méhen kívül is. Ez nem csak fájdalommal jár, hanem meddőséget , és - mivel a megvastagodás és leválás folyamata a kívül került szövetnél is megvan, így például a hasüregbe leváló nyálkahártya - további komoly gondokat is okozhat .

, és - mivel a megvastagodás és leválás folyamata a kívül került szövetnél is megvan, így például a hasüregbe leváló nyálkahártya - további komoly gondokat . méhmiómák - a méh falán növő jóindulatú miómák, melyek sajnos jó eséllyel fájdalmas szexet eredményezhetnek.

Most már mindig így marad?

A fájdalmas szexbe nem kell beletörődni. Orvosi segítséggel a problémát sokszor egészen egyszerűen is meg lehet oldani. A nőgyógyász mindenképpen kenetet vesz, valamint anamnézist is felvesz. A laborvizsgálatok eredményei alapján szükség lehet további, képalkotó, vagy más berendezés segítségével elvégzett vizsgálatra, mellyel a baj forrása megállapítható. A kezelés a problémától függően történhet gyógyszeresen, de súlyosabb esetekben kisebb, vagy akár nagyobb beavatkozásokra, műtétekre is szükség lehet.