Kiderült, meddig tart a szex átlagosan

Nehéz definiálni, hogy pontosan milyen is a jó szex, hiszen minden embernek egyéni vágyai, igényei vannak. Nem véletlen, hogy a frissen összejött pároknak szükségük van egy kis időre, amíg megtalálják az összhangot és kiismerik, hogy a másik mire vágyhat a hálószobában. De meddig tart átlagosan a szex? Több kutatást is végeztek ez ügyben, de ahogy a Conversation cikke is utal rá, a válasz nem is olyan egyszerű.

Az átlagos szex 5,4 percig tart

Először is fontos lenne definiálni például azt, hogy honnantól mérjük az együttlét idejét. Hogyha szigorúan csak a pénisz hüvelybe jutásától az ejakulációig eltelt időt nézzük, akkor jóval rövidebb időt számíthatunk. Ezzel azonban kizárjuk az ölelkezéssel, csókolózással járó előjátékot a számításból, amely legalább olyan fontos része a szexualitásnak, mint maga a hüvelyi közösülés. Hogy ezt ne bonyolítsák túl, a kutatók is csak a behatolástól számítják a szex időtartamát, viszont azt sem könnyű pontosan felmérni, hogy ez meddig tart. A párok hajlamosak túlbecsülni ezt az időt, attól félve, hogy esetleg átlag alatt teljesítettek. Sokan pedig valóban nem is tudják megfelelően felmérni, hogy ezek az érzelmekben gazdag együttlétek pontosan meddig is tartanak.

Mindenki egy kicsit mást ért jó szex alatt. Fotó: Getty Images

Egy nagyobb kutatás a világ minden pontjáról összesen 500 pár szeretkezési szokásait elemezte ki egy négyhetes időszakban. Ehhez egy stopper segítségét vették igénybe, amellyel a behatolástól a magömlésig eltelt időt mérték le négy héten keresztül. A kutatók nagyon változatos eredményt kaptak, a leggyorsabban végző pár átlaga 33 másodperc lett, míg a leghosszabb ideig szeretkező párnál 44 percet mértek a négy hét alatt átlagban. Ez nyolcvanszoros különbséget jelent a két pár "teljesítménye" között. Az összes pár idejét figyelembe véve az átlag 5,4 perc volt.

Az óvszer nincs hatással az együttlétek hosszára

A tanulmány több, szexszel kapcsolatos mítoszt is megcáfolt. Úgy tűnik például, hogy a szeretkezések időtartamát nem befolyásolja, hogy óvszerben vagy anélkül történik-e. Nincs hatással a szex idejére az sem, hogy a férfi körül van-e metélve vagy sem. Azt viszont megfigyelték, hogy az életkor hatással van az együttlétek hosszára: minél idősebb a pár, átlagosan annál rövidebb ideig tart a szeretkezés is.

A legrövidebb együttléteket Törökországban mérték a kutatók, ahol egy aktus átlagosan 3,7 percig tartott. Összességében azonban az országok között sem tapasztaltak jelentős eltérést a tanulmányban.