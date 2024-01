„Bevallottam, hogy lábfétisem van, azóta nem nyúlhatok a lábához”

A talpmasszázs nagyon kellemes tud lenni – és nem feltétlenül csak annak, aki kapja. Vannak ugyanis olyanok, akiket szexuális izgalomba hoz a lábak érintése, vagy akár már a puszta látványa is. Így van ezzel az a férj is, aki a The Guardian szakértőjéhez fordult tanácsért – felesége ugyanis azóta nem engedi őt a lába közelébe, amióta a férfi bevallotta: lábfétise van.

A talpmasszázs nagyon kellemes tud lenni – és nem feltétlenül csak annak, aki kapja. Fotó: Getty Images

„Ez a fétis nem fog elmúlni, és nem is akarom”

A levélírót korábban rendszeresen megkérte a felesége arra, hogy masszírozza meg a lábait. Amióta azonban a férfi bevallotta, hogy ez neki is különös élvezetet nyújt, ugyanis lábfétise van, minden megváltozott.

Olyan, mintha egy falat emelt volna kettőnk közé, pedig korábban a lábmasszázs is az egyik eszközünk volt arra, hogy intim kapcsolatot alakítsunk ki egymással. Ez a fétis nem fog elmúlni, és nem is akarom, és rettenetesen unom, hogy a szex – sőt, látszólag minden – a feleségem feltételei szerint történik” – fogalmazott a feldúlt férfi.

„Az egyenlőségre törekvés a kulcs”

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki kifejezetten szexuális problémák kezelésére specializálódott. A szakértő elsőként arra hívta fel a férfi figyelmét, hogy a fétissel rendelkező személyek elég sokat szenvednek, ha nem egy megértő és támogató partner van mellettük. A másik fél kezdetben elutasító viselkedésének azonban gyakran az információhiány vagy az értéktelenségtől való félelem áll.

„Próbálj meg őszintén, de kedvesen beszélni vele, és segíts neki megérteni az igényeidet. Közben viszont éreztesd vele azt is, hogy szereted és megbecsülöd őt, valamint szögezd le, hogy te is szeretnél örömet szerezni neki és kielégíteni az igényeit. Az eltérő szexuális érdeklődéssel rendelkező párok akkor tudnak hosszú távon kitartani egymás mellett, ha képesek kialakítani az egyenlőséget a két fél igényeinek kielégítésében. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egyikük se nehezteljen a másikra” – magyarázta a szakember.