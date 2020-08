A legjobb szexpózok 30, 40 és 50 felett

30+

A terhes nők körülbelül egynegyede tapasztalt már problémát medencéje környékén és két évvel a szülés után 8 százalékuk még mindig tapasztalja ezt. Mindez keresztcsonti, illetve csípőcsonti kellemetlenségekre utal - és egyúttal azt is jelenti, hogy sok harmincas nőnek egyes pozitúrák egészen egyszerűen fájnak. Ezen fájdalmakat könnyedén ki lehet kerülni olyan pózokkal, ahol a medencét nem éri terhelés - ilyen például a kutyapóz.

Szülés után azonban nemcsak a medence okozhat problémát: az altáji környéken, illetve hátukban is érezhetnek a nők erős fájdalmakat. Ilyenkor érdemes oldalt fekvő pozitúrákkal próbálkozni, már csak azért is, mert ezek során a nők képesek kontrollálni a behatolás sebességét és mélységét is.

Egyes pozitúrák már nem működnek 30 felett. Fotó: 123rf

40+

Harmincas-negyvenes éveinkben jelentkezhet először az isiász, más nevén az ülőideg-zsába, amely igen kellemetlenné teheti életünket. Ilyenkor természetesen olyan pózokban kell gondolkodnunk, amelyek leveszik a terhelést az ülőidegről és mentesítik az alsóháti vagy csípőterhelést is: ezek pedig a már előbb említett oldalfekvéses, illetve négykézlábas pozíciók. Ha kalandosabb estét akarunk magunknak, javasolható az ún. fordított lovagló pozíció, amelyben a nő a férfinek háttal ülve lovagolja meg partneré.: Előrehajolni nem szabad, ez ugyanis csak ronthat az isiászos fájdalmakon. (A kutyapózt enyhíthetjük úgy is, hogy a nő testét lejjebb viszi, fenekét felemeli, és egy párnát rak maga alá.)

50+

A klimax közben tapasztalható ösztrogénszint-esés hatására sok nő tapasztal hüvelyszárazságot és a vagina szövetei is vékonyodnak: ennek hatására a szex fájdalmassá válhat. Ilyenkor a medencesüllyedés sem kizárható: a medence környéki belső szervek megsüllyedhetnek és nekinyomódhatnak akár a vaginának is. Ilyenkor kifejezetten hasznos lehet az ülőpozíció, amikor a nő partnere ölében ül, felé fordulva: ebben ugyanis - már ha kényelmes - a nő tudja irányítani a behatolás sebességét és erejét. Az is jól működhet, ha a nő hátán fekszik és csípője alá teszü egy párnát.

60+

A statisztikák szerint a hatvanas éveikben lévők egyharmada szenved osteoarthritistől - ilyen esetekben minden pozíció kiesik, ami csípőnket, illetve térdünket terhelné - így kiesik az összes lovagló- vagy négykézlábas pozíció. Megpróbálhatóak viszont ilyenkor az állópozíciók (amely az ízületekre eső feszültséget is csökkenti és a csontokat is erősíti), ha pedig erős hátfájástól szenvedünk, akkor a legbiztosabb örömszerző pozíciót a misszionárius jelenti, amelyet a hát alsó része alá tett párnával lehet enyhíteni.