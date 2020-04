5 módszer, hogy a férfi tovább bírja az ágyban

Miért nézik a férfiak a nők fenekét A kőkor befolyásolja még mindig a férfiakat, akik a "homokóra alakú" nőket keresik - állapította meg egy tudományos tanulmány. És valójában nem is a nők feneke érdekes, hanem a gerincük hajlásszöge! Tudjon meg többet, kattintson!

Az állóképesség javítható szex közben

Ahhoz, hogy a férfi tovább bírja, lassabb tempóra kell váltani. Lökjön egyet néhány másodpercenként, majd fokozatosan - nagyjából 2 percenként - emeljen a tempón. Ha úgy érzi, hogy lassan a csúcsra ér, hagyja abba a lökéseket és várjon néhány másodpercet, amíg fékezni tudja magát, majd folytassa.Egy élénk és erőteljes előjáték a tényleges aktus előtt, csodákra képes. Ennek köszönhetően nem csak nagyobb az esély arra, hogy a nőnek orgazmusa legyen, hanem arra is, hogy akkor fog ejakulálni, amikor már a nő átlépte a célvonalat. Kegel-gyakorlatok a medence izmainak megerősítésére szolgálnak, egyfajta intimtornáról van szó. Egyik előnye, hogy segít az orgazmus elérésében, intenzitásának fokozásában. Mint kiderült ezek a gyakorlatok nem csak a nőknek, de a férfiaknak is segíthetnek a korai megömlés kezelésében. A European Association of Urology Stockholm kutatói megállapították, hogy az egyszerű medencefenék gyakorlatok 12 hét elteltével javítják a korai magömlés tüneteit.A legtöbb férfi azért nem szeret óvszert használni, mert viselése tompítja az érzéseket, nem érzik annyira partnerüket. A szex az óvszerrel határozottan más érzés lehet, emellett segít abban, hogy a férfi tovább kitartson. A férfinek kevésbé lesz intenzív a behatolás érzése, ha óvszer van rajta.Ha mindig a férfi van felül, ha csak ő irányítja az aktust, akkor érdemes ezen is változtatni. A lovagló pózban például a nő diktálja a tempót, ezzel segíthet késleltetni a férfi ejakulációját.A cikk a http://www.healthywomen.org összeállítása alapján készült.