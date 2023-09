Újra napirenden a szállodai szervizdíj bevezetése

A vendéglátás mintájára bevezethetik a szállodai szervizdíjat, az erről szóló javaslatot már be is nyújtotta a kormánynak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Ezt Flesch Tamás, a szövetsége elnöke mondta el a Világgazdaság podcastjében. Az ötlet már korábban is felmerült az ágazatban.

A szövetség azt reméli hogy a javaslattól motiváltabbak lesznek a munkavállalók. Fotó: Getty Images

A javaslat szerint 2-4 százalékos szállodai szervizdíjból jutna a munkabérnél kedvezőbb adózású bevételhez az ágazat, amelyből a szállodai dolgozók teljes körét tudnák forgalomarányosan többletjövedelemhez juttatni.

Abban bíznak, hogy a jelenlegi, munkaerőhiányos helyzetben ez motivációt jelentene arra, hogy az ágazatban tartsák, vagy visszacsábítsák a minőségi munkaerőt.