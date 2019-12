Szakértő tippek a tökéletes karácsonyfához

2019 a klímaszorongás éve volt, emiatt egyre többen váltanak környezetkímélő opcióra életük minden területén - így a műfenyőkre is megnőtt a kereslet. Bár már több szakértő is felhívta rá a figyelmet, hogy ezek csak akkor számítanak öko megoldásnak, ha legalább 20 évig használjuk. A kifejezetten kivágásra termesztett fenyőket pedig anélkül is nyugodtan vásárolhatjuk karácsonyra, hogy aggódnunk kéne azért, ezzel mennyit ártunk a természetnek. De a vágott fenyő vásárlása, felállítása sokszor nem egyszerű feladat, legalábbis ha nem ismerjük a bennfentes trükköket.

Luc- , ezüst- vagy nordmann fenyőt érdemes választani? Korábbi cikkünkben erre kerestük a választ.

"Sok helyen azt mondják, hogy üssük le a betonra a karácsonyfát, és ha hullik, akkor régen vágták ki. Ez téves. Ilyenkor azok a tűlevelek hullnak le, amik a vastag ágakon nőttek, vagy alul voltak és beszáradtak, mert nem kaptak elég napfényt, csapadékot, levegőt. Ez természetes folyamat" - mondta az Indexnek Szegedi Sándor fenyőfaárus.

Ha nem tudjuk kinti helyen tárolni a fát az ünnepekig, ne vegyük meg korán. Fotó: iStock

Mikor vegyük meg a fenyőfát?

A 30 éve karácsonyfákkal foglalkozó őstermelő elmondta, hogy a korai vásárlásnak az a vitathatatlan előnye, hogy még nagy a választék. De csak akkor érdemes jóval december 24. előtt megvenni a fát, ha tudjuk kinti helyen (például erkélyen) tárolni, és ilyenkor érdemes az ünnepig vízbe állítani. Ha erre nincs lehetőség, jobb várni az utolsó 1-2 napig a vásárlással, különben már az első nap potyogni fognak a tűlevelek.

Hogyan állítsuk fel?

Első és legfontosabb szabály, hogy a radiátoroktól, hőforrásoktól minél messzebb kerüljön a fenyőfa. És hogy az esetleges baleseteket elkerüljük, figyeljünk rá, hogy a fenyő termetéhez megfelelő talpat válasszunk. Érdemes beruházni egy olyanba, aminek van víztartálya. De ha a hagyományos, lyukas tartót preferáljuk, akkor jó megoldás lehet az is, hogy pár centivel átengedjük rajta a fa törzsét, alá pedig egy mélyebb tányérba vizet öntünk. "Egy kétméteres fa naponta 2-3 deci vizet is elszív" - magyarázta a fenyőfatermelő.

Mi legyen a fenyővel karácsony után?

Azok a családok tudják hasznosítani az elszáradt fát, akik vegyes tüzelésű kazánnal fűtenek. Kandallóba nem szabad dobni, mert a gyantajáratok tele vannak gyúlékony anyaggal, amely lángot fröcsögve szétrobbanhat. Komposztálni az ágakat nem ajánlott, esetleg a tűleveleket, de - szintén a gyanta miatt - hosszú idő, amíg lebomlanak.