Az idén elindult állami lakásfelújítási támogatás keretében a korszerűsítésre fordított összeg felét - akár 3 millió forintot - vissza nem térítendő támogatásként kaphatják meg a legalább egy gyermeket nevelő családok, a munkákat pedig állami támogatású felújítási hitelből is finanszírozhatják. A felhasználható összeg akár egy konyha teljes gépesítésére, felújítására, garázs vagy gépjárműbeálló kialakítására, nyílászárók cseréjére, illetve napelem felszerelésére is elegendő lehet.

Javulhat a magyarországi lakásállomány minősége az idén elindított államilag támogatott lakásfelújítási programnak köszönhetően, a korszerűsítések miatt azonban érdemes a lakásbiztosítási szerződéseket elővenni - közölte a K&H Biztosító. A lakásbiztosításoknál ugyanis előfordulhat, hogy az évekkel ezelőtt megkötött szerződés nem nyújt teljes körű fedezetet az esetleges károkra, esetleg alulbiztosítottá válhat a lakás, ha nagyobb értékű felújításon esik át, vagy olyan ingóságokat helyezünk el benne, melyek értékére a jelenlegi biztosítás nem, vagy csak részben nyújt fedezetet.

Felújítás után aktualizáljuk a lakásbiztosításunkat is. Fotó: Getty Images

Átlagos vagy annál rosszabb állapotú

Bár sokféle lakáspiaci statisztika létezik, arról, hogy a magyarországi lakásokat hogyan és milyen mértékben újították fel a tulajdonosok, már jóval kevesebb információ érhető el - mutat rá a közlemény. Ezzel együtt azért akad iránytű ezen a téren: mégpedig a Központi Statisztikai Hivatal egyik, 2015-ben született beszédes felmérése, amely szerint 10-ből 4 lakástulajdonos volt csak elégedett a lakása minőségével. A többség, 10-ből 6-an szükségesnek tartottak valamilyen korszerűsítést. Persze azóta több év eltelt, mindenesetre az biztos, hogy sok lakásra ráfér a felújítás. Erre utal például az is, hogy a Lechner Tudásközpont adatai alapján a 2020-ban a lakáseladások kötelező tartozékaként elkészített közel 150 ezer energetikai tanúsítvány 46,2 százaléka szerint az adott ingatlan átlagos vagy annál rosszabb állapotú volt energiafogyasztás szempontjából. Vagyis a lakásfelújítási programnak van helye a piacon, a lakások jelentős részére ráfér a korszerűsítés.

h i r d e t é s

Tényleg egészségtelen öreg házban élni? Egy múlt század elején épült lakásban sem lehetetlen egészséges és élhető környezetet fenntartani, ez azonban jóval nagyobb odafigyelést igényel, mintha egy új építésű társasházba költöznénk. Budapest belvárosában a rosszabb állapotú ingatlanok értékesítése sem jelent nagy kihívást, a kedvezőbb árért ugyanis a lakók hajlandóak - pontosabban kénytelenek - komoly kompromisszumokat kötni. A legnagyobb veszélyt ezekben a penész jelenti, amely hosszú távon az egészséges szervezetet is kikezdi. További részletek itt.

Ezért kell nagyon figyelni

"Az idén elindult állami lakásfelújítási támogatás ráadásul egy-egy lakásra vetítve jelentős, akár napelemes energetikai korszerűsítést vagy melléképület, garázs kialakítását is magában foglaló többmilliós felújítást tesz lehetővé. Ez természetesen az ingatlan értékét is növelheti, ezért érdemes a meglévő lakásbiztosítást is a megfelelő értékre igazítani, így gondoskodhatunk arról, hogy a felújított lakásunk vagy házunk értékére szóljon a biztosítás" - mondta Tószegi Tamás, a biztosító nem-életbiztosítási termékmenedzsmentjének vezetője.

Ingatlanoknál alulbiztosítottságról beszélünk akkor, ha például a felújítás után a ház vagy lakás újraépítési értéke nagyobb lesz, mint a lakásbiztosításban szereplő biztosítási összeg. Ilyenkor előfordulhat, hogy kellemetlen meglepetés ér bennünket, mert kár esetén nem tud annyit fizetni a biztosító, mint amennyit téríthetne akkor, ha aktualizáltuk a biztosításunkat.