Rezsitámogatást kapnak az erzsébetvárosiak

Havi 15 ezer forintos juttatást igényelhetnek a Budapest VII. kerületében élők a rezsiköltségeik finanszírozására. Az erzsébetvárosi önkormányzat közleménye szerint azokat a megélhetési válságban sodródott, alacsony keresetű lakosokat célozza meg ez a támogatási forma, akiknek a téli hónapok közeledtével egyre nagyobb gondot jelenthet a számlák befizetése. A juttatást október 1-től április 15-ig tartó időszakban lehet majd igényelni a közlemény szerint.

Az elmúlt időszakban tapasztalt drágulás az élet minden területén, így a rezsiköltségekben is nyomon követhető. Az RTL Híradó riportja szerint akár 30 százalékkal is drágulhat a társasházi közös költség az idei évben, melynek hátterében a rezsiárak, a munkadíjak és a biztosítások drágulása együttesen áll. Úgy számoltak, négyzetméterenként 30-70 forintos emelésre van szükség a működés fenntartásához, és hogy valamennyi tartalékra is maradjon a háznak.