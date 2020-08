Podcast: miért jobb otthon sütni a kenyeret?

A járvány miatti bezártság sokunkat inspirált új dolgok kipróbálására: az egyik ilyen a házi kenyérsütés. Mivel ritkán jártunk boltba, ésszerű volt, hogy a friss pékárut is magunk állítsuk elő otthon. A kovászolás azonban sok odafigyelést igényel, ráadásul a nagy melegben a sütőt sem szívesen izzítja be az ember. Mégis érdemes a kovászolás művészetét a járvány utáni időkre is elsajátítani, hiszen egészséges és ízletes élelmiszerek készíthetőek így.

Tényleg egészséges a kovász?

Hogyan készül a kovász, illetve hogyan hatnak az egészségünkre a fermentált élelmiszerek? A kovászosuborka és a savanyú káposzta fogyasztása tényleg hatásos lehet bizonyos gyomorbántalmak ellen? Kulcsár Hajnal, a Házipatika.com és Szabó Éva, a Nők Lapja Egészség főszerkesztője az Egészségünkre! című podcast legújabb adásában Sárga Diána táplálkozás-szakértővel beszélget minderről.