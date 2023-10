Negyvenes testvérpárt lakoltattak ki a mamahotelből

Egy 75 éves olasz nő megelégelte, hogy 40 és 42 éves fiai még mindig otthon laknak vele, de nem segítenek semmiben, ráadásul a költségekhez sem járulnak hozzá. Bíróságra vitte tehát az ügyüket és a kilakoltatásukat kérte. Nagyjából hat hetük van elhagyni a mamahotelt – számol be a The Guardian a testvérpár ügyében hozott ítéletről.

Kényelmes lehet a mamahotel, de számos buktatója van. Fotó: Getty Images

A férfiak szerint a szülő köteles eltartani a gyerekét

Bár a nő igyekezett többször is meggyőzni felnőtt gyerekeit, hogy keressenek maguknak saját otthont, ők nem vettek erről tudomást. Az ügyet az olaszországi Pavia városában tárgyalták, Simona Caterbi bíró pedig az ítélethirdetéskor elmondta: a két férfi azzal védekezett, hogy a szülő köteles eltartani a gyerekeit, de ez szerinte irreleváns, mert már mindketten elmúltak 40 évesek.

A 2022-es adatok szerint Olaszországban a 18 és 34 év közöttiek csaknem 70 százaléka a szüleivel él. Egy korábbi, 2019-es tanulmány szerint pedig az otthon élő fiatal felnőttek 36,5 százaléka diák, 38,2 százaléka pedig már dolgozik.