Minden korábbit alulmúlt a magyar diákok teljesítménye

A vastagabb felhőzet és vele együtt a csapadékzóna lassan kelet, északkelet felé helyeződik, ám előterében az Alföldön és az északkeleti tájakon még erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok is kipattannak. Kisebb eséllyel a nyugati, északnyugati tájakra is besodródhat egy-egy záporos csapadékgóc. Az északnyugati szelet több helyen kísérik erős, zivatarokban és főleg a dunántúli hegyekben, valamint a Balatonnál viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között várható, a tartósabban borult, esős tájakon számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A hidegfront hatására immár délkeleten is enyhül a kánikula. Ugyanakkor a fronthatás és az erős szél sokaknál okozhat kellemetlen orvosmeteorológiai panaszokat.