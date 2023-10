Milyen gyakran kell tisztítani a mosógépet?

A lakásunk kitakarításakor általában kevés figyelmet fordítunk az olyan hétköznapi eszközök tisztán tartására, mint amilyen a mosógép. Pedig az a gép is gyorsan elkoszolódhat, amelynek az alapvető funkciója a tisztítás. Az IFLScience cikkében azt foglalta össze, milyen gyakran és hogyan érdemes kitisztítani ezt a minden háztartásban megtalálható eszközt.

Ijesztő dolgok telepedhetnek meg a mosógépben

A mosógépnek rengeteg szennyeződést kell eltávolítani a belehelyezett ruhaneműkből, ám ez a koszmennyiség nem távozik 100 százalékosan a leengedett vízzel. Hogyha csupán apró hányada is marad a gépben, a lerakódások idővel szemmel is jól látható koszmennyiséggé duzzadnak, amennyiben nem takarítjuk ki rendszeresen.

Kellemetlen szagok is felhívhatják a figyelmet a szennyeződésre. Fotó: Getty Images

Talán kevesen gondolnak bele, hogy a koszos ruhaneműkkel milyen szennyeződések kerülnek a gép dobjába ételmaradékoktól kezdve állatszőrön át székletmaradványokig. A nedves, meleg közeg ráadásul tökéletes környezetet jelent a baktériumok elszaporodásának is. Amellett, hogy ezek az egészségünkre is veszélyesek lehetnek, a mosógép élettartamát is rövidítik, és hozzájárulhatnak bizonyos meghibásodásokhoz. Ha azt tapasztaljuk, hogy a ruhák az öblítő használata ellenére is kellemetlen szagúak, úgy biztosak lehetünk benne, hogy a gép egy alapos tisztításra szorul.

Hogyan tisztítsuk ki a mosógépet?

Hogy tisztán tartsuk a szerkezetet, érdemes hetente egy alkalommal egy tisztító mosást végezni. Ilyenkor ne pakoljunk ruhákat a gépbe, csak üresen indítsunk el úgy, hogy speciális, kifejezetten mosógépekhez készült tisztítószert adagolunk bele. Az ecetes-szódabikarbónás mosás is segíti a tisztulást és fertőtlenítést.

Havonta egy alkalommal érdemes alaposabb tisztítást is eszközölni, ilyenkor az adagolót egy rongy vagy szivacs, illetve fogkefe segítségével tisztítsuk meg a lerakódott szennyeződésektől. A mosógép ajtajában lévő, szigetelésre szolgáló gumigyűrűt felhajtva is ijesztő látványban lehet része azoknak, akik elhanyagolják a szerkezet takarítását. A szennyeződéseken túl itt a penészesedés is komoly gondot tud okozni, érdemes ezért ecetes vízzel ezt is alaposan áttisztítani. Vigyázzunk azért, hogy ne dörzsöljük túl erősen, hogyha ugyanis a tömítés megsérül, a víz szivárogni kezd a gépből. A dob belsejét szintén érdemes áttörölgetni szódabikarbónás és ecetes vízzel.