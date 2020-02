Mi a végleges megoldás falpenészre?

A lakásokban megjelenő penész oka, hogy a normál szintről megemelkedik a levegő relatív páratartalma. Ha a páratartalom tartósan az egészséges szint fölött van, a levegő megnövekedett víztartalmát felvehetik a falak. Az így kialakuló nedves felület a penészgombák és más élősködők, így az atkák elszaporodásának is kedvez.

De mitől jelenik meg a falpenész?

Veszélyes a szobában szárított ruha? A lakásban szárított ruhák akár 30 százalékkal is megnövelhetik a levegő páratartalmát, ami kedvez a különböző penészgombák elszaporodásának. Ha ezeket belélegezzük, akár súlyos tüdőbetegséget is kaphatunk.

A falpenésztől érdemes minél előbb megszabadulni

Tablettás páramentesítők: az átmeneti megoldás

Gyors és hatékony megoldás az elektromos párátlanító

A megelőzés: szellőztető rendszerek

Ne nyugodjunk bele!

"Az okotkell keresni. Ennek számos oka lehet: egyre gyakoribb, hogy ha a régi nyílászárókat sokkal jobban szigetelő újakra cserélik, megszűnik, korlátozottá válik a természetes szellőzés és szinte egy dunsztosüveghez kezd hasonlítani a lakás. Ugyanez a hatás tapasztalható, a házak külső szigetelésekor is" - mondta Váradi György lakossági klíma szakértő.Hozzátette: Nem is gondolnánk, de elég lehet, hogy a lakás átrendezéskor egy hideg falra rátolunk egy szekrényt, elzárjuk a szellőzést, amely mögött lecsapódik a pára.A penészesedést, mint a teregetés, az ünnepi sütés-főzés, felmosás, de a szobanövények jelenléte is ronthat a helyzeten, ha nem megoldott a helyiségek megfelelő szellőztetése. Egy nagymosás után, ha bent teregetünk akár több liter víz is elpárologhat a ruhákból, ezáltal jelentős mennyiségű pára keletkezik, mely melegágya a penész megjelenésére.A penészgombák elleni küzdelemben, ha a helyiség páratartalmát normál szinten tartjuk. Ezt ideális esetben gyakori szellőztetéssel megoldható lenne, de télen ez nehezen kivitelezhető, nem csak a hideg, hanem a külső magasabb páratartalom miatt is. A páratartalom megfelelő szinten tartásához három megoldás jöhet szóba.Alkalomszerűen bevethető a tablettás páramentesítés, amely során a páramentesítőben található tabletta reakcióba lép a levegőben található nedvességgel, amely kicsapódik a berendezésben.A módszer esetenként alkalmas lehetpéldául az ablakokban, azonban a teregetés, vagy hosszabb ideig tartó főzés során keletkezett felesleges páramennyiség elnyelésére nem alkalmas. A módszer előnye, hogy olcsó és minimális a helyigénye, azonban intenzív párásodás, penészesedés esetén és tartós alkalmazásra nem alkalmas - mondta a Váradi György.Ha gyors és hatékony megoldásra van szükség, akkor a legjobb megoldást az úgynevezettberendezések jelentik. Ezek legtöbbször kondenzációs elven működnek. Ez röviden annyit jelent, hogy a nedves levegő egy hűtőrendszerbe kerül, ahol a hűtés hatására a nedvesség kicsapódik belőle. Végül, a koncentrált vízgőzből származó nedvesség egy tartályban gyűlik össze, míg a száraz levegő távozik a berendezésből.Ez a páramentesítő megoldás, szellőztetés nélkül képesek folyamatosan a megfelelő tartományban tartani a páratartalmat, azáltal, hogy kivonják a levegőből a nedvesség egy részét, és csak akkor működnek, ha a páratartalom kilépett a megfelelő tartományból. Az elektromos páramentesítőkből léteznek mobil, azaz áthelyezhető típusok is.A módszer előnye, hogy közepes (néhány tízezres),hosszú távú, állandó megoldást tudnak nyújtani, ráadásul nagyon gyorsan. Egyetlen hátránya, hogy némi áramfogyasztással és hanghatással számolni kell, ha e mellett a megoldás mellet döntünk.Ha új lakás vagy ház építésen, vagy átépítésen gondolkozunk érdemes megfontolni, hogy megelőzzük a penész táptalaját jelentő párásodás okát. Szellőztető rendszer kiépítésével - ha nem panel lakásról van szó - biztonsággala penészesedést az egész lakásban. A rendszer az ablakokba épített szellőzőkből, valamint egy rendszerintelszívó berendezésből áll, mely áramoltatja a levegőt és folyamatos szellőzést biztosít. Léteznek a páratartalom által szabályozott és hővisszanyerős rendszerek is.Bár a szellőztető rendszerek tökéletes megoldást jelentnek, hátrányuk, hogy, magas a bekerülési költsége és némi felfordulással jár.Ha észrevesszük a penészesedést, ne nyugodjunk bele, keressünk mielőbb megoldást. Hiszen a penész nem csak, hogy nem esztékikus, hanem, hatásukra súlyosbodhatnak az asztma, a szénanátha tünetei is."Tűzoltáskénta penészfoltot, szellőztessünk gyakrabban és minél előbb szerezzünk be egy tablettás vagy elektromos páramentesítőt a pénztárcánknak megfelelően. Ugyancsak segíthet ha van klímaberendezésünk, néha fűtésre állítjuk, mert kismértékben szárítja a levegőt. Ha pedig nem oldódik meg a probléma, fontoljuk meg a szellőztető rendszer kiépítését" - tanácsolja Váradi György.