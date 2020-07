Így készül a tökéletes szúnyogcsapda

Miért van nagyon sok szúnyog idén nyáron? Részletek itt.

Mexikói, kanadai és guetamalai kutatók felmérése szerint az ovillanta névre keresztelt csapda tíz hónap alatt 180 ezer ezer csípőszúnyogpetét gyűjtött össze Guetamalában, mintegy hétszer annyit, mint a hagyományos csapdák. A tudósok az eszköz elkészítéséhez régi gumiabroncsokat használtak, mivel ez az alapanyag világszerte könnyen és olcsón beszerezhető, ráadásul a környezetnek is jót tesz az újrahasznosítás.

Egy kis leleményességgel remek szúnyogcsapda készíthető gumiabroncsból

A HVG cikke szerint a szétvágott abroncsokat úgy kell egymásra tenni, hogy a felső megóvja az alsót az esőtől és egyéb külső hatásoktól, biztosítva ezáltal az ideális körülményeket a szúnyogok peterakásához. Az alsó abroncsfelet ki kell lyukasztani, majd egy folyadékelvezetésre alkalmas szeleppel kell ellátni. Ezután két liter vizet öntünk az abroncsba, illetve a tudósok feromont tartalmazó oldatot készítettek, hogy ezáltal is jobban odavonzzák a nőstény szúnyogokat. Végezetül két - vízben nehezen oldódó - papír vagy textil lapocskát kell elhelyezni úgy az abroncs két végébe, hogy részben belelógjon a vízbe is. A teljes folyamatot az alábbi videó mutatja be lépésről lépésre.

A csapdát úgy tegyük ki a szabadba, hogy ne legyen közvetlen érintkezésnek kitéve például a csapadékkal és egyéb időjárási körülményekkel. Nagyjából három-négynaponta cserélni kell a lapocskákat, a vizet pedig le kell engedni és le kell szűrni például valamilyen ruhaanyaggal. A lapokat és a szűrésre használt anyagot ezután égessük el a petékkel együtt. A kutatók szerint az ovillanta hatékonyabb az egyéb házi csapdáknál, ráadásul olcsóbb és környezetbarátibb módszert is jelent, mintha vegyszerekkel vadásznánk a kifejlett szúnyogokra.