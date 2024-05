Hajóbaleset: egy 28 éves nő holtteste is előkerült

Előbb az északkeleti, keleti harmadban, később a Dunántúl nyugati, délnyugati részein is fokozatosan csökken a záporok, zivatarok számossága, ugyanakkor máshol erőteljessé válik a felhőképződés. Egyre többfelé alakul ki záporeső, valamint felhőszakadással is kísért zivatar, amelyek hajnalra nagyobb csapadéktömbbé is összeállhatnak. Délnyugaton és északkeleten párássá válik a levegő, foltokban köd képződhet. A légmozgás többnyire gyenge lesz, csak zivatar környezetében lehet szélélénkülés, esetleg szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Frontok napközben nem okoznak kellemetlenséget.