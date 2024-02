"Hagyd csak, úgyis felmosok minden nap!" – adj a vendégnek inkább papucsot

Nyilván mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, hogy vendégségbe érkezvén az előszobában szóba került a cipő levétel témája. Vagy mert a házigazda finoman felajánlott egy papucsot, vagy mert kifejezetten azt kérte, maradjon a fenn cipő. De hogy mikor jársz el jól, ha leveszed vagy ha fenntartod a cipőd, azzal már a tudomány is foglalkozik, válaszaikat pedig a National Geographic foglalta össze.

Nem mindenki szereti, de sok nyavalyát megelőzhetsz, ha ráadod a vendégek lábára is. Fotó: Getty Images

Egyeseknek kínos levenni

Van, akinek kínos levennie mások előtt a cipőjét, ez ugyanis a „nyilvános és a magánélet közötti határ átlépésének szimbolikus aktusa" – írja Lucyna Aleksandrowicz-Pędich kultúraközi kommunikációkutató. Egyes terekben, például a mecsetekben ez a határ elválasztja a szentet a hétköznapitól, de a cipőlevétel más indokokkal is elterjedt a világban. Délkelet-Ázsiában és Új-Zélandon például a lakberendezés is az otthoni mezitlábazást támogatja, míg a legtöbb német otthonban inkább papucsot viselnek a kinti cipő helyett. Ezzel ellentétben az Egyesült Államokban például már sokkal vitatottabb a cipőlevétel kérdése. Egy 2022-ben végzett felmérés szerint az amerikaiak 63 százaléka állítja: otthon leveszi a cipőjét, de csak 24 százalékuk kéri meg a vendégeit, hogy kövessék ezt a példát.

A cipő levételének többféle oka is lehet: egyértelmű a tiszta otthonra való törekvés, de van, ahol például a házigazda felé adott tiszteletet is ez jelöli. Az etikett-szakértőket is megosztja azonban a kérdés. „Ha megkérjük a vendégeket, hogy vegyék le a cipőjüket, azzal azt üzenjük: a padlót jobban értékeljük, mint a vendégek kényelmét" – írja Judith Martin etikett szakértő. Kollégája, Peggy Post azonban úgy véli: "a vendéglátónak jogában áll megkérni a vendégeket, hogy vegyék le a cipőjüket". Az amerikai etikett általában azt tartja fontosnak, hogy másoknak kényelmes legyen, ami azt jelenti, hogy a cipő fel- vagy levételéről szóló vita eldöntése általában a házigazdára hárul.

Bakteriológiai intézet virít a cipőd talpán

Míg az etikett-szakértők véleménye megoszlik, a tudósok számos bizonyítékkal támasztották már alá, hogy a cipő nemkívánatos szennyeződéseket hoz be a házba. Ám hogy ez a szennyeződés milyen közvetlen veszélyeket jelent az ember egészségére, az továbbra is homályos. Egy 2017-es tanulmány 280 résztvevője cipőjének alját elemezve megállapította, hogy 26,4 százalékuk pozitív volt Clostridium difficile-re. Ez a baktérium rendkívül fertőző, és egyebek mellett gyomorfájdalmat, súlyos hasmenést és vastagbélgyulladást, sőt akár halálos kimenetelű fertőzést is okozhat. Ráadásul a szőnyegek különösen jó környezetet jelentenek a kültéri szennyeződéseket.