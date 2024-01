Furcsa csontvázra bukkant egy futó

Erősen felhős vagy borult idő várható, de délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, így főként délen és nyugaton akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az északkeleti harmadban - beleértve a főváros térségét is - szinte egész nap borult marad az idő. Több helyen kell számítani esőre, záporra, a déli tájakon kis eséllyel az ég is megdörrenhet. A Dél-Dunántúlon és az Alföldön is egyre kisebb területen számíthatunk élénk, erős lökésekre. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagyobb részén döntően 10 és 16 fok között alakul, de délen ennél pár fokkal melegebb is lehet. Ugyanakkor az ország északi harmadában mindössze 2 és 9 fok közötti maximumok valószínűek. Késő estére -1 és +9 fok közé hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint napközben melegfronti hatás érvényesül, ami miatt változatos tünetek jelentkezhetnek az érzékenyeknél.