Egyre több a beteg a sürgősségi osztályokon

"Nálunk is éjszaka van, hogy 50 ember odajön. Rengetegen jönnek be oda hozzánk, mert itt nincsen semmilyen ellátás. Innen autóznak fel, hogy lássuk el őket" - mondta az RTL Híradónak Szentirmai Éva, egy fővárosi kórház ápolónője Pomázon a hét elején, ahol egy tiltakozáson olvasták fel a helyiek panaszait az új ügyeleti rendszerről. Ezt február elsején vezették be Pest és Fejér megyében.

Az egyik vidéki ország sürgősségi orvosi is azt nyilatkozta a Híradónak, hogy náluk is nőtt a betegforgalom. A több beteg miatt hosszabb a várakozás is.

Fotó: Getty Images

"10 százalékra saccolnám a növekedést. Nem mindig tudjuk az adott műszakba érkező összes beteget megvizsgálni, ami lehet, hogy a fővárosban már megszokott, de vidéken azért eddig ez nem volt jellemző" - mondta. Szerinte ezt a kórházi dolgozók is egyre nehezebben viselik, látja rajtuk az elkeseredettséget.

Ezt az Országos Kórházi Főigazgatóság elismerte a Híradó kérdésére. Konkrét számokat nem közöltek, mert szerintük „országosan nem tapasztaltak jelentős növekedést”.