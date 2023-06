Felmérték az anyagi helyzetünket, drámai az eredmény

A magyar felnőtt lakosság 27 százaléka arról számolt be, hogy az elmúlt hat hónap alatt 1-10 százalék között nőtt a jövedelme – derült ki a Reacty Digital és a g7 reprezentatív felméréséből. Mivel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint ebben az időszakban közel 8 százalékos volt az infláció, ez azt jelenti, hogy a lakosságnak ez a 27 százaléka érezheti úgy, hogy körülbelül megtartotta az anyagi helyzetét, vagy csak kis mértékben romlott a helyzete – írja a g7.hu gazdasági portál.

Sokan vannak, akiknek nem nagyon van már mit számolgatni. Fotó: Getty Images

Az év elejétől 15 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, így valószínű, hogy ez jelentkezik a felmérés eredményeiben is: a jövedelmüket nagyjából szintentartók 35 százaléka 60 évesnél idősebb. Ebben a csoportban a 200-300 ezer forint közötti jövedelem a leggyakoribb, vagyis a nyugdíjasok mellett megjelennek a közepesen keresők is.

Egy szűk réteg gyarapszik, de a legtöbben rosszabbul élnek

Az eredmények szerint a lakosság 14 százaléka 10 százaléknál nagyobb jövedelem emelkedést jelzett, vagyis ők a 8 százalékos infláció ellenére is jobban érezhetik magukat, reálértékben is több pénzből élhetnek, mint fél éve. Fontos körülmény azonban, hogy igazán nagy, 20 százaléknál is magasabb jövedelem emelkedést csak a válaszadók 3 százaléka jelzett. A pénz jellemzően oda megy, ahol már eddig is volt belőle: a havi 400 ezer forintnál magasabb jövedelmű háztartásokban, illetve a 300 ezer forintnál nagyobb jövedelmű válaszadóknál az átlagos 3-nak a duplája, vagyis 6 százalék azok aránya, akik 20 százaléknál is többel tudták gyarapítani a havi bevételeiket.

Míg a szűk felső rétegnek az anyagi pozíciója javult, a másik oldalon lévőknél nagyarányú lemorzsolódás látszik. A válaszadók 40 százaléka ugyanis azt mondta, hogy nem változott a jövedelme. Ők tehát körülbelül 8 százalékos reálérték csökkenést érzékelhetnek hat hónap alatt.

A válaszadók 18 százalékának képviselői már egyértelműen leszakadóban vannak, hiszen ők azt mondták, hogy csökkent a jövedelmük. E csoport képviselőinek 39 százaléka a 30-44 éves korosztályba tartozik, 32 százalékban szakmunkás végzettségű, 37 százalékban teljes munkaidős munkavállalók, és 23 százalékban az Észak-Alföld régióban laknak. Az általános reakció egyértelműen a spórolás. A lakosság tömegesen fogja vissza a fogyasztását: a Reacty felmérése szerint minden második magyar felnőtt kisebb mennyiségben vásárol élelmiszert, és/vagy olcsóbb termékeket választ a boltok polcairól.

