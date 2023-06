Az egészségre veszélyes mosószer-hamisítványokat találtak Budapesten

Ismert márkák mosószereit, öblítőit és samponjait hamisította egy gyár. A hatóságokat egy telefonáló értesítette arról, hogy valami nincs rendben a gyártóval, majd a nyomozók meg is találták a hamisított termékeket a lezárt budapesti raktárakban, ráadásul óriási mennyiségben – derült ki az RTL híradójának egyik riportjából.

Mosószer-hamisító gyárat lepleztek le a hatóságok. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Több százezer literről van szó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint már az első razzián kiderült, hogy a fővárosi telephelyeken nem a cégek megrendelésére és gyártási előírásai szerint készültek az árucikkek. A hamisítók ráadásul még az üzem tisztaságára sem figyeltek oda.

Budapesti nyomozóink egy héten keresztül szemlézték a több százezer liter folyadékot, illetve a csomagolóanyagokat, amelyeket lefoglaltak. Bár tisztítószerekről beszélünk, ezeknek az elkészítése higiéniai szempontból erősen kifogásolható volt” – mondta el a híradónak Gonda Éva, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.

Szinte tökéletes hamisítványok voltak

A hamisítványok egyébként annyit hasonlítottak az eredeti termékekhez, hogy a vásárlók valószínűleg meg sem tudták volna különböztetni azoktól. A vegyészek ugyanis az ismert márkák árucikkeinek illatát és színét is kikeverték. A hamisítás tényét csupán a laboratóriumi vizsgálatok tudták igazolni. A hamis termékek esetében felmerülhet akár az egészségkárosító hatás lehetősége is.

A riportból az is kiderült, hogy a két telephelyen a 400 ezer liternyi, szállításra kész folyékony mosószer, öblítő és sampon mellett 800 zsák alapanyagot és 200 raklapnyi dobozt is találtak a nyomozók. A szakértők szerint annyi hamis mosószert foglaltak le, amennyi egy Pécs, Szeged vagy Miskolc nagyságú város lakóinak akár egy évig is elég lenne. A hatóságok gondoskodnak majd a lefoglalt vegyszerek megsemmisítéséről is.

