A tavalyi év során 469 kérelemről döntött a Nyelvtudományi Kutatóközpont, ebből 70 új keresztnevet fogadtak el - írja a 24.hu. Összesen 4570 névből lehet már válogatni, ezek közül 2607 lánynév, és 1963 fiúnév.

Nem ment át a szűrön a Wednesday és a Szentistván

Dr. Raátz Judit tudományos főmunkatárs a lapnak úgy nyilatkozott: továbbra is a színes, egyedi névválasztás a jellemző, ugyanakkor 2023-ban annak ellenére, hogy jogszabály mondja ki, hogy nevet csak a magyar helyesírás szabályai szerint lehet bejegyezni, a kérelmek nagy része idegen helyesírással írt névre vonatkozott.

A női nevek közül ezért sem felelhetett meg például a Wednesday, a Mayla, a Maya, a Myra, a Becky, a Rose, Riley vagy Aylin. A férfinevek körében évek óta többször kérvényezett név a Noah és a Deniel is, de a Paul, Johann, Arthur, Hugo, Gerald nevet is szerették volna idén választhatóvá tenni.

Meglepő neveket adnának egyes szülők a gyermekeiknek. Fotó: Getty Images

Idén nagy slágernek számítottak a kettős keresztnevek is, jónéhány egyedi névalkotással is próbálkoztak a szülők sikertelenül, ilyen az Annalelle, Katamari, Pannilia, Learóza, Bodzaróza, Pannalina, Annamilla, Annarebeka, Larahella, Hannalia, Zararóza, Lizamária, Narabella. Elfogadták ugyanakkor az angol Emilint (Emma + Lynn) és az Annarózsát, így ezeket a neveket a későbbiekben már adhatjuk a gyermekeinknek.

Előfordultak mesealakoktól kölcsönzött nevek, mint a Lolka vagy a Röneszmé, és túlságosan becéző alakok egyaránt: Rüntyi, Zuri, Eni, Bimbi, Böbi, Kari, Nia. Volt, aki a Szentistván nevet kívánta a gyerekének adni, de előfordult a Jézus és a Lucifer nevek kérelme is. A becenévi alakokat továbbra is előszeretettel próbálják bejegyeztetni a szülők, sikertelenül: Beni, Dani, Nonó, Sani, Sanca, Jani, Zola, Ari.

Az itthon is népszerű sorozatok miatt török eredetű neveket is viszonylag sokan adnának a gyermeküknek. Az elfogadott nevek között is találhatunk török neveket, ilyen az Ájlá női név, jelentése fénykoszorú, illetve a Nazir, Berk férfinevek. Más nemzetek neveinek magyar változatait is kérelmezték, anyakönyvezhetővé váltak japán (Kjókó, Kaori, Mei), koreai (Nabi), szanszkrit (Paldzom, Mádhuri) nevek is