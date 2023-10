A nyugtának befellegzett – jön a mobilos vásárlás

Fontos újításra derült fény a bolti vásárlások kapcsán: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy olyan rendszer bevezetését tervezi, ami – hosszú évek átmeneti időszaka után – előbb-utóbb teljesen megszünteti a papír alapú nyugtákat. Az e-nyugta 2024 júliusában indulhat el, az indulást követően négy évig tesztidőszak lesz, ezalatt párhuzamosan működik majd az e-nyugta és a papíralapú nyugta intézménye. A vásárlóknak nem lesz szükségük külön regisztrációra, csupán egy okostelefonra és egy applikációra – írja a Portfólió.

Már nem sokáig kapsz ilyet a vásárlás után. Fotó: Getty Images

A NAV rendszerében lesz elérhető, mire költöttél

A folyamat során a vásárló az applikáción megnyit majd egy QR-kódot, amelyet a pénztárnál leolvasnak. A vásárlást követően a nyugta felkerül a NAV-nál elérhető Nyugtatárba, a dokumentumok pedig innen lesznek letölthetők. A NAV nem fogja látni a vásárlók adatait, a kereskedő azonban igen – de csak a vásárló beleegyezésével.