A Badacsony Bisztró két hete nyitott meg a téli szünet után. Tavaly nyár óta lángosai jellemzően 25-45 százalék körül drágultak a G7 értesülései szerint. A sima a tavalyi 650 forint helyett 950 lett (+46 százalék), a sajtos 990 forint helyett 1350 (+36 százalék), a sajtos-tejfölös pedig 1250 forint helyett 1550 (+24 százalék). A badacsonyi vendéglátóhely kifejezetten olcsónak számít a Balatonnál: egy tavalyi körkép alapján harmincból csak kettő helyen volt a sima lángos 800 forintnál olcsóbb. Bár a Badacsony Bisztró tulajdonosa bízik abban, hogy idén nem fog már emelni, elképzelhetőnek tartja, hogy további 10 százalékkal drágulnak a nyári szezonig. “Ha tudok, megmaradok ezeknél az áraknál, de ez nem rajtam múlik” – mondta a G7-nek.

Idén elszáll a balatoni lángos ára. Fotó: Getty Images

Ez a bizonytalanság általános a többi balatoni vendéglátóhelyen is. Az alapanyagok áremelkedése mellett ugyanis az árak függenek a balatoni vendéglátásban évek óta nehézséget okozó munkaerőhiánytól, az energiaárak és a bérleti díjak változásától, illetve a kisebb büféknél a hatósági árak esetleges kivezetésétől.

Áram, tejföl, sajt

Egy húsz éve működő keszthelyi büfé tulajdonosa azt mondta, hogy május elején tervez nyitni, így biztosat még nem tud, de úgy tervezi, hogy a sima lángos tavalyi 700 forintos árát 900-ra emelik, a legnépszerűbb sajtos-tejfölösét pedig 1500-ról nagyjából 1900-ra. Hasonló mértékű, 20-30 százalékos emelést tart elképzelhetőnek egy balatonlellei lángosos is (tavaly is nagyjából ennyivel emelkedtek az árak). “A közeli nagykereskedőnél 30 százalékos áremelés volt tavalyhoz képest, az árakat muszáj lesz ahhoz igazítanunk” – mondta a lellei lángosos vezetője. Több tulajdonos is említette az energiaárak jelentős növekedését, nála a villany háromszorosára drágult, a gáz pedig kétszeresére.

A trappista sajt és a tejföl kiskereskedelmi árának változása akár ennél is nagyobb emelést eredményezhetne. A két alapanyag ára szűk egy év alatt közel kétszeresére drágult. Ugyanakkor van olyan is, aki egyelőre nem is emelt a sima lángos árán. Egy alsóörsi büfében – amely már megnyitott – ugyanúgy 1000 forint a sima lángos, mint tavaly, bár a sajtos-tejfölös 200 forinttal 1700-ra drágult. Az évről évre növekvő árak miatt van olyan lángosozó, amely már tavaly is érezte, hogy csökkent a forgalom (bár a bevétel nem), most pedig többen is említették, hogy az elmúlt évek legnehezebb időszakára készülnek. “Túléltünk két pandémiás és egy háborús nyarat, de ez lesz a legnehezebb. Mostanra fognak az emberek úgy leereszteni anyagilag, hogy örülünk, ha lejönnek egyáltalán hozzánk” – mondta a keszthelyi lángosos.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!