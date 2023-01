A biztonságos szilveszterezés 5 alapszabálya

Bárhogyan ünnepeljük is a szilvesztert, illetve az új év beköszöntét, egy biztos: senki sem szeretné, ha ennek egészsége látná kárát. Nincs annál rosszabb, mint fájó gyomorral, másnaposan, esetleg a sürgősségin ücsörögve köszönteni az új esztendőt. Éppen ezért érdemes néhány dologra a szokásosnál jobban figyelni.

Ünnepeljük vidáman, de óvatosan az új évet. Fotó: Getty Images

Ne maradjon el a mozgás

Bár az év utolsó napján viszonylag kevesen gondolnak a sportolásra, nem árt, ha ilyenkor is mozgunk egy kicsit. A testmozgás ugyanis csökkentheti a stresszt és javíthatja a hangulatot a U.S. National Library of Medicine szerint. A reggeli kocogás vagy egy kis délelőtti jóga nemcsak felfrissít, magabiztosabbak is lehetünk utána, így még jobban mutathatunk a partiöltözékünkben szilveszter este.

Csábító svédasztal

A svédasztal elég hívogató lehet, főleg, ha farkaséhesen érkezünk. A bőséges választékot látva azonban nehéz megúszni a túlevést, rosszabb esetben a hasfájást vagy a gyomorrontást. Hogy ezt elkerüljük, érdemes néhány falatot bekapni még otthon, indulás előtt, és előre elhatározni, hogy mit fogyasztunk majd a svédasztalról. Persze, a süteményeket vétek kihagyni, de a nassolás előtt együnk rendesen: például húst, salátát, barna rizst és esetleg egy kis teljes kiőrlésű kenyeret.

Inni vagy nem inni?

Szilveszterkor ez nem kérdés: még azok is belekortyolnak a pezsgőbe, akik az év többi napján mellőzik a szeszesitalok fogyasztását. Így tehát a hangsúlyt érdemes inkább a mennyiségre és az alkoholfogyasztás tempójára helyezni - javasolja témával foglalkozó írásában a CentreSpringMD. Vagyis, ne igyunk túl sokat, túl gyorsan. Ha lecsúszott egy pohár ital, a következő pohárba kérjünk vizet vagy üdítőt, és várjunk legalább fél órát az újabb alkoholos frissítővel.

Ahogy az ételek, úgy az italok kapcsán is érdemes eltervezni, miből fogyasztunk majd és mennyit. Tűzzünk ki egy célt, és ehhez tartsuk magunkat. Persze, ez nem mindig egyszerű, főleg, ha már fogyasztottunk alkoholt, vagy ha a társaságból mindenki kér még egy italt. Ilyenkor segíthet, ha kikérjük az utolsó tervezett szeszesitalunkat, és azzal koccintunk, anélkül, hogy meginnánk, szomjunkat pedig vízzel oltjuk.

Kint is, bent is?

Érdemes egy helyen, de leginkább odabent ünnepelni. Ha mégis mozgalmas szilvesztert tervezünk, legyünk nagyon óvatosak. Nem kell feltétlenül inni ahhoz, hogy elcsússzunk vagy elessünk, elég egy alig észrevehető kődarab, esetleg egy befagyott tócsa - hívja fel rá a figyelmet a Northwestern Medicine oldala. Érdemes mindig a lábunk elé nézni, nehogy a sürgősségin köszöntsük az új évet.

… ki visz majd haza?

Nem feltétlenül részegen kerülünk haza, ahogy a dal mondja, hiszen előfordulhat, hogy a hajnalig tartó ünneplés és tánc után egyszerűen elfáradunk. Legyen nálunk mindig feltöltött mobiltelefon, egy taxitársaság számával, illetve olyan alkalmazással, amellyel megbízható fuvart tudunk hívni. Az is jó megoldás, ha barátokkal előre megbeszéljük, hogy együtt fogunk távozni. Illetve, ha közös ismerős vagy családtag jön értünk, érdemes mindenkinek számot cserélnie vele még a buli előtt.

Ne hagyjuk, hogy az ünnepi időszakban felboruljon a bevált rendszer

Bár az ünnepek táján hajlamosak vagyunk elengedni magunkat, idén próbáljunk meg jobban figyelni egészséges szokásaink betartására. Szedjük továbbra is vitaminjainkat (ha utazunk, ezeket se felejtsük otthon!), időről időre töltsük újra a vizespoharunkat (lehetőleg szénsavmentes ásványvízzel), étkezésnél pedig próbáljunk az egészségesebb alternatívákból választani. Mindemellett naponta mozogjunk 20-30 percet. Az is fontos, hogy ne váltsunk éjszakai üzemmódra: törekedjünk rá, hogy nagyjából a megszokott időben feküdjünk és keljünk, és tartsuk magunkat a napi minimum 7-8 óra alváshoz.

