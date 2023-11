A banánhéjat erre használhatod fel

Nyilvánvaló, hogy nyersen nem túl ínycsiklandó a banánhéj, és leszámítva talán a vegán konyha követőit, valószínűleg keveseknek jutna eszébe étkezési célra felhasználni ezt a növényi részt. Így aztán jellemzően a szemétben landol. Ez viszont nem csak azért probléma, mert a gyümölcs súlyának nagyjából 40 százalékát a héja teszi ki, és – mint azt korábban megírtuk – a konyhai szerves hulladék adja a háztartásokban termelődő hulladék mintegy harmadát, jelentősen károsítva a környezetet. Valójában ugyanis egy tápanyagokban gazdag, értékes élelmiszer-alapanyagot pazarolunk el, amelyet máskülönben hasznos módon tudnánk felhasználni a konyhában.

A banánnak nem csupán a húsa lehet értékes táplálkozásunk szempontjából. Fotó: Pixabay

A ScienceAlert egy tavaly megjelent indiai-amerikai tanulmány eredményeit felelevenítve azt írja, a banánhéj blansírozás és szárítás után lisztté őrölhető, amelyet aztán felhasználhatunk kenyerek, sütemények, tészták összetevőjeként. A kisült étel íze éppolyan finom lesz, ha nem még finomabb, mintha egyszerű búzalisztből készült volna. Eközben a banánhéj révén jelentős mennyiségű rosttal, magnéziummal, káliummal és antioxidánsokkal is gazdagodik. A módszer hátulütője csupán annyi, hogy ha túl sok banánhéjlisztet használunk, akkor a sütemény barnább és keményebb lesz a szokásosnál, vélhetően a magas rosttartalom miatt. Ezt úgy lehet elkerülni, ha a recepthez használt lisztmennyiség legfeljebb 7,5 százalékát cseréljük le a banánhéjból nyert lisztre.



Nem a tavalyi volt egyébként az első tudományos vizsgálat a témában. Egy 2021-es kutatás például kimutatta, hogy a banánhéjat tartalmazó sütemények szép természetes színt kapnak az összetevőtől, nem is beszélve az értékes tápanyagokról. Egy 2016-os tanulmány pedig arra jutott, hogy a búzalisztet 10 százalékban banánhéjlisztre cserélve a kenyerek fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalma is optimálisabbá válik. Ami pedig még inkább biztató, hogy az eddigi eredmények szerint élelmiszeripari felhasználás esetén a banánhéj mint összetevő a termékek minőségmegőrzési idejét is bővítheti, köszönhetően antioxidáns és antimikrobiális tulajdonságainak.