Nagyot változik az időjárás

Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, csupán kevés fátyolfelhő lehet helyenként az égen. A többnyire mérsékelt vagy élénk déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik, Sopron környékén akár óránkénti 65 kilométeres erejű széllökések is előfordulhatnak - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között várható. Éjszaka eleinte túlnyomóan derült marad az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati megyékben fokozatos felhősödés kezdődik, az éjszaka második felében pedig itt-ott már zápor, zivatar is kialakulhat. A levegő késő estére 14-20, hajnalra 6-16 fokig hűl vissza: nyugaton a magasabb, keleten az alacsonyabb értékekkel.

Ma még élvezhetjük a tavaszi napsütést, holnaptól azonban borúsabb időre számíthatunk.

Holnap az északkeleti megyékben még több órára kisüthet a nap, de a délutáni, esti órákban már ott is erősen megnövekedhet a felhőzet. Délnyugat, nyugat felől ugyanis vastag, csaknem összefüggő felhősávok vonulnak északkelet felé. Délutántól elsősorban a délnyugati tájakon lehet szakadozott a felhőzet több-kevesebb napsütéssel. Délig az ország délnyugati felén kell többfelé esőre, záporra, zivatarra számítani, majd a nap második felében az összefüggőbb csapadékzóna tovább vonul északkeleti irányba, habár helyenként még nyugaton is hullhat csapadék. A délkeleti, déli, majd a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali csúcshőmérséklet a nyugati, délnyugati országrészben 17 és 22, északkeleten 23 és 28 fok között alakul.

Csütörtökön helyenként rövidebb időszakokra kisüthet a nap, de inkább erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző. Többfelé lehet eső, zápor, helyenként zivatar is. A nyugati, délnyugati szelet élénk, az Észak-Dunántúlon az északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. Napközben a levegő 15-21 fokig melegszik fel. Pénteken változóan felhős lesz az ég, szórványosan valószínű eső, zápor, helyenként zivatar. A nyugati, délnyugati, majd a déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.

Ami a hétvégét illeti, szombaton rövidebb napos időszakok mellett inkább erősen felhős vagy borult időre van kilátás, több napsütésre inkább a keleti országrészben lehet számítani. Ismét többfelé lehet ugyanakkor eső, zápor, néhol zivatar. A délkeleti szelet sok helyütt élénk, zivatarok területén erős lökések kísérik. A várható napközbeni maximumok 16 és 26 fok között alakulnak. Vasárnap átmeneti felszakadozások mellett nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Több helyen előfordulhat eső, záporeső, illetve zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, sok helyütt erős lökések kísérik. A hőmérő higanyszála nappal 17-23 fokig emelkedhet.