Nagyot változik az időjárás

Jellemzően napos időben lesz ma részünk, késő délutántól azonban a délnyugati megyékben gomolyfelhők képződnek, amihez néhol zápor, zivatar is társulhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A délkeleti, déli szél időnként megélénkül, ezzel együtt ismét kellemes, 24-29 fok közötti nappali csúcshőmérsékletre lehet számítani. Éjszaka változó vastagságú fátyolfelhőzet vonul végig az országon, illetve emellett gomolyfelhők is lesznek az égen. Helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, főként a Dunántúl nyugati részén. A levegő késő estére 11-18, hajnalra 7-15 fokig hűl vissza.

A hét első felében még zavartalanul élvezhetjük a kellemes, napsütéses őszi időt. Fotó: Getty Images

Holnap fátyol- és gomolyfelhők mellett ismét sok napsütésre van kilátás, az északkeleti megyék kivételével csupán szórványosan várható csapadék. A déli szél azonban sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik, valamint zivatarok térségében viharos lökések is előfordulhatnak. Napközben a hőmérséklet 23-29 fokig emelkedik. Egészen hasonló időre számíthatunk csütörtökön is, amikor a Dunántúlon néhol, a Dunától keletre szórványosan alakulhat ki zápor, néhol zivatar.

Pénteken eleinte változóan felhős lesz az ég, majd nyugat felől egyre inkább megvastagszik a felhőzet, és délután már egyre több helyen lehetséges zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik a déli, estétől a Dunántúlon az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29, a Nyugat-Dunántúlon 21 és 23 fok között alakul.

Ami a hétvégét illeti, szombaton gyakran erősen felhős lesz az ég, csak rövidebb időszakokra süt ki a nap. Többfelé lehet csapadék is, illetve a Dunántúlon az északi, északkeleti, másutt a délkeleti szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Vasárnap is csak átmenetileg szakadozik fel napközben a felhőzet. Eleinte több, majd egyre kevesebb helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Keleten a déli, másutt eleinte az északnyugati, majd a délnyugatira forduló szél többfelé megerősödik. Szombaton nyugaton és északon 16 és 22, keleten 23 és 28 fok közötti, vasárnap pedig 17-24 fok közötti nappali csúcshőmérséklet valószínű.