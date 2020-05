Nagyot fordul az idő hétvégére

Napos időben lesz ma részünk. Elsősorban az északi megyék felett több gomolyfelhő is előfordulhat, de csapadékra nem kell számítani - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Az északi, északkeleti szél nagy területen megerősödik. Napközben a hőmérséklet 20-23 fokig melegszik. Éjszaka jellemzően derült vagy gyengén felhős marad az ég, az Alpokalján lehetnek esetleg felhősebb körzetek, csapadék ugyanakkor továbbra sem várható, illetve a szél is mérséklődik. A levegő késő estére 7-14, hajnalra 2-8 fok közé hűl vissza.

Virágzik a pipacs és a búzavirág a Zala megyei Pethőhenye közelében. Fotó: MTI/Varga György

Pénteken is derült lesz az idő, sok napsütéssel, bár délután a Dunántúlon megnövekedhet a fátyolfelhőzet. Napközben 18-24 fokot érhet el a csúcshőmérséklet. Szombaton viszont már a Dunától keletre is befelhősödik az ég, az ország nagy részén csak szűrt napsütés valószínű. A Dunántúlon és az északi megyékben kialakulhat gyenge eső, majd késő este egy érkező fronthoz kötődve a Kisalföldön már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 24 fok között várható, délnyugaton lesz a melegebb.

Vasárnapra virradóra zárt felhőzet vonul át az ország felett, amihez eső is társul majd. Reggeltől aztán fokozatosan csökkenni kezd a felhőzet, megszűnik a csapadék. A déli óráktól a gomolyfelhős, napos időben már csak helyenként valószínű zápor. Az északnyugati, északi szelet erős, a Dunántúl egy részein főként éjjel viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-22 fok között várható. Hétfőn a többórás napsütést napközben átmenetileg erősen megnövekvő gomolyos felhőzet zavarhatja, emellett szórványos záporok, zivatarok kialakulására is számítani kell, főként az északkeleti tájakon.