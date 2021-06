Mutatjuk, mikor jön a lehűlés

Fátyol- és gomolyfelhők mellett ma még sok napsütés várható, bár az északkeleti országrészben helyenként erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, illetve elszórtan egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A Dunántúlon néhol megélénkül a déli szél, míg zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Többnyire éjszaka is csak kevés fátyol- és gomolyfelhő lesz az égen, kivételt ezalól ismét az északkeleti területek jelentenek, egyben itt valószínű leginkább némi csapadék zápor, zivatar formájában. A levegő hőmérséklete késő estére 21-27, hajnalra 15-22 fokig hűl vissza.

Egyelőre kedvez az időjárás a Balaton-parton nyaralóknak. Fotó: MTI/Varga György

Holnap többnyire napos időre számíthatunk kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében néhol zápor, zivatar is kialakulhat, másutt csapadék nem várható. A déli, délkeleti szél nagy területen megélénkül, északnyugaton erő széllökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között valószínű. Szerdán elsősorban északnyugaton és északon helyenként előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, de az ország nagy részén nem várható csapadék. A délnyugati, nyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. Délután 29-37 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Csütörtökön aztán országszerte megerősödik a gomolyfelhő-képződés, és szórványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati, nyugati szelet élénk vagy erős lökések kísérhetik, valamint zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegedhet fel a levegő - északnyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel. Pénteken gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Északkeleten több helyen, másutt elszórtan alakulhat ki zápor, helyenként zivatar, továbbá az északnyugati szelet élénk, többfelé erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 30 fok alatt marad: 24-29 fok között értékek lesznek jellemzőek.

Ami a hétvégét illeti, szombaton változó felhőzet mellett általában többórás napsütés várható. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, az északnyugati, északi szél pedig élénk vagy erős lesz. A levegő hőmérséklete délutánra 23-28 fokig emelkedik. Vasárnap is több órára kisüt a nap gomoly- és fátyolfelhők mellett, bár helyenként továbbra is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati, északi szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-30 között valószínű.