Mutatjuk, meddig marad a tavasz

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint több órás napsütésre számíthatunk ma. Kivételt az Északi-középhegység képez, ahol tartósan borult, ködös vidékek is lehetnek. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon akár erős széllökések is előfordulhatnak. A napos tájakon a nappali csúcshőmérséklet 10-17 fok között alakul, de helyenként akár 18-19 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.

Hétvégéig napos, már-már tavaszias időre számíthatunk. Fotó: iStock

Éjszaka - változó mennyiségű fátyolfelhőzet mellett - főként az ország északi felében képződhet nagy területen köd és rétegfelhőzet. A ködszitáláson kívül ugyanakkor csapadék nem várható, illetve a légmozgás is mérsékelt marad. A levegő késő estére 3-9, hajnal mínusz 1 és plusz 10 fok közé hűl vissza. Holnap - az Északi-középhegység vidékét leszámítva - az ország nagyobb részén fátyolfelhős időre számíthatunk szűrt napsütéssel. Ismét élénk lesz a déli, délkeleti szél, de a legmagasabb nappali hőmérséklet így is eléri a 8-15 fokot.

Ami a hét végét illeti, pénteken még hasonló idő várható, mint csütörtökön, szombaton viszont beborul az ég, és délnyugat felől egyre többfelé elered az eső. Megerősödik a délkeleti, déli szél, mi több, a Dunántúl északi felén viharos széllökések is előfordulhatnak. Vasárnap nyugat felől elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet, de továbbra is erősen vagy közepesen felhős lesz az ég. Eleinte még országszerte, majd egyre inkább csak keleten és északkeleten várható eső, zápor. A melegebb tájakon ezzel együtt szombaton és vasárnap is 10 fok felett alakulnak a nappali maximumok.