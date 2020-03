Mutatjuk, meddig marad a napsütés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint a Dunántúlon csupán kevés fátyolfelhő zavarja ma a napsütést, az ország keleti harmadában azonban gomolyfelhők is előfordulhatnak. Bár az esti órákban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, csapadékra ugyanakkor nem kell számítani. A szél is elsősorban csak a Dunántúlon élénkülhet meg, illetve az Alpokalján és a Kisalföld nyugati felén meg is erősödhet. Napközben a hőmérséklet 10-13 fokig melegszik.

Pénteken országszerte lehet esőre, záporesőre számítani. Fotó: Getty Images

Éjszaka fokozatosan megvastagszik a felhőzet, reggelre már jórészt országszerte beborul az ég. Ezzel egyidejűleg egyre többfelé jelentkezhet csapadék, jellemzően eső, de a magasabban fekvő területeken havas eső, havazás is lehetséges. A levegő késő estére 0-7, hajnalra mínusz 1 és plusz 5 fok közé hűl vissza.

Az erősen felhős, borús idő többnyire pénteken is megmarad, csak késő délután kezd el felszakadozni a felhőtakaró a Dunántúl egy részén. Országszerte számíthatunk az élénk szél mellett esőre, záporesőre, az Északi-középhegységben pedig havazhat is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3-11 fok között alakul - 5 fok alatti csúcsérték az Északi-középhegység térségében valószínű.