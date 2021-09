Mutatjuk, meddig marad a borult idő

Közepesen és erősen felhős időszakok mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk ma országszerte. Bár délután átmenetileg csökken a felhőzet, estétől azonban ismét felhősödés kezdődik - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Számottevő csapadék nem várható, az északi, északkeleti szél ugyanakkor időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű. Estefelé aztán észak felől elkezd megnövekedni, megvastagodni a felhőzet, és reggelre az ország nagyobb része felett beborul az ég. A hajnali órákban északon és az északkeleti megyékben gyenge eső, zápor is előfordulhat. A levegő hőmérséklete késő estére általában 9-15, hajnalra 8-11 fok közé hűl vissza.

Hűvös, felhős időre számíthatunk a hét végéig. Fotó: Getty Images

Szerdán borús idővel indul a nap, majd délutántól egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőtakaró, bár a déli országrészben akár az esti órákig is maradhatnak borult körzetek. Átmenetileg többfelé kialakulhat gyenge eső, illetve hajnalban helyenként pára- és ködfoltok is előfordulhatnak. Az északias szél helyenként megélénkül. A nappali csúcshőmérséklet 12-18 fok között várható. Csütörtökön már gomolyfelhős, napos időre van kilátás. A napsütést a délutáni órákban több gomolyfelhő zavarhatja, illetve elkezd megnövekedni a magasszintű felhőzet is, de csapadék ekkor sem várható. A délire forduló szél helyenként megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a hajnali 5-10 fok után napközben 16-21 fokig emelkedik.

A hét végén már több lehet a napsütés

Ami a hét végét illeti, pénteken - eleinte sok, de napközben fokozatosan csökkenő mennyiségű magasszintű felhő mellett - több órára kisüthet a nap, ezzel együtt erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés. Záporok legnagyobb eséllyel az ország északkeleti felén alakulhatnak ki. A kezdetben déli, délnyugati, majd a nyugatira, északnyugatira forduló szelet nagy területen kísérhetik erős lökések is. A nappali maximumok 17 és 24 fok között változnak.

Szombaton csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, sok napsütésben lehet részünk kevés gomolyfelhővel. A kezdetben nyugati, északnyugati szelet élénk, erős lökések is kísérhetik, de napközben fokozatosan délies irányba fordul és veszít az erejéből. Hajnalban 4-12, délután 18-25 fokot mérhetünk. Vasárnap változóan felhős idő valószínű. Az eleinte délies szél északias irányba fordul és megélénkül, néhol pedig erős lökések kísérhetik. A hajnali 7-13 fokról délutánra 18-25 fokig melegszik fel a levegő.