Mutatjuk, meddig hűl az idő

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint ma az északi megyéktől indulva országszerte megnövekszik a felhőzet. Ezzel egyidejűleg egyre többfelé várható kisebb mennyiségű eső, zápor. A déli, délkeleti országrészben nem valószínű csapadék, ráadásul ezeken a tájakon több órára kisüthet még a nap. Az északi, északkeleti szelet több helyen élénk, a Bodrogközben pedig erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18-23 fok között alakul - délkeleten lesz enyhébb az idő.

Hűvös, esős, szeles időre lehet számítani az elkövetkező napokban. Fotó: iStock

Éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég, helyenként kisebb eső is kialakulhat. Késő estére 9-14, hajnalra 6-12 fokig hűl vissza a levegő hőmérséklete. A borús idő kedden is folytatódik, csupán estefelé kezd majd felszakadozni észak felől a felhőzet. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, valamint az északi szél is élénk, néhol erős lesz. Holnap napközben 8-13 fokos csúcshőmérsékletet mérhetünk már csupán, ahogy a hét folytatásában is hasonló értékekre kell készülni.

A szerda és a csütörtök jellemzően csapadékmentesnek ígérkezik, péntektől viszont nyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, ami esőt, záport hoz magával. Szerdára virradóra többfelé fagypont körüli értékre csökkenhet a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken hajnalban pedig mínusz fokos minimumok is előfordulhatnak. Vasárnapra valamelyest enyhül az idő, és bár hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt majd, 10-15 foknál nem várható magasabb nappali csúcshőmérséklet.