Mutatjuk, hol várható jégeső

Ma a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, majd gomolyfelhők képződnek, eközben nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Előbb a Dunántúlon, majd a középső tájakon is kiterjedtebb csapadék valószínű, délnyugaton nagyobb mennyiség is hullhat - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzésében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Késő estére 17 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Akár 90 km/órás széllökések is lehetnek

Eleinte a nyugati és az északi megyékben alakulhat ki helyenként zivatar. A késő délutáni, esti óráktól nyugat, délnyugat felől egy zivataros zóna érkezése várható, hatására a Tiszántúlt leszámítva egyre többfelé számíthatunk zivatarra, délnyugaton heves kísérőjelenségekkel. A zivatarokhoz elsősorban felhőszakadás (rövid idő alatt 30-40 mm, a Dunántúlon lokálisan 50 mm fölötti mennyiségű csapadék), illetve viharos széllökések (60-80 km/) és jégeső (1 cm körül) társulhat. A délnyugaton kialakuló heves zivatarokhoz akár 90 km/h-t elérő széllökés, illetve 2 cm-t meghaladó méretű jég kapcsolódhat.

A viharos szélben könnyen tönkremehet az esernyőnk. Fotó: Getty Images

Az éjszaka folyamán az ország keleti tájain is megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar, egyes tájakon jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Északkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de intenzív csapadékhullás idején továbbra is erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.

Hétvégére is marad a változékony idő

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő várható rövidebb napos periódusokkal, majd a késő délutáni, esti óráktól nyugaton határozottabban csökkenni kezd a felhőzet. Még napközben is sokfelé számítani kell esőre, záporra, zivatarra. Estétől egyre inkább keleten eshet. Az északi, északnyugati szél főként a Dunántúlon több helyütt megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között várható, a tartósabban csapadékos részeken lesz a hűvösebb idő.

Vasárnapra már keleten is felszakadozik a felhőzet, általában több-kevesebb napsütés várható gomolyfelhőkkel, majd késő délutántól nyugat felől ismét vastagabb felhőzet érkezik. Főleg a Dunától keletre alakulhat ki szórványosan zápor, zivatar, estefelé már nyugaton is lehetnek záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarban erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.