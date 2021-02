Mutatjuk, hol lehet hózápor

Többnyire napos idő vár ránk vasárnap, az ország déli és keleti részén azonban néhol felhős lehet az ég. Csapadékra nem számíthatunk, csak a keleti megyékben fordulhat elő délelőtt elvétve hózápor - olvasható a Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzésében.

Napfényes, de fagyos és szeles időnk lesz. Fotó: Getty Images

Megerősödik a szél

Többfelé megerősödik az északi, északkeleti szél, a Dunántúli-középhegységben és a Balaton mellett pedig akár viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 Celsius-fok között alakul, de az erős szél sokat ront majd a hőérzetünkön.

Késő este -3 és -8 fok közötti hőmérséklet valószínű, de északkeleten -10 fok alá is hűlhet a levegő. Hétfő hajnalra viszont már erős fagy is lehet: az Északi-középhegység hóval fedett völgyeiben és az Alföld tipikusan fagyzugos helyein -15 fokot is mérhetünk.

Hózápor jöhet hétfőn

Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, az északkeleti és keleti országrészben azonban erős felhősödés is lehet, itt-ott hózáporral. Délután -3 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.

Este nyugat-északnyugat felől összefüggőbb felhőzet érkezhet, csapadékot viszont valószínűleg nem hoz magával. Megélénkül az északi, északnyugati szél, helyenként meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és -12 fok között valószínű, de a derült, szélvédett, havas vidékeken -13 és -19 fok közé is hűlhet a levegő.