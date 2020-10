Mutatjuk, hol eredhet el az eső

Alapvetően napos, gyengén felhős időre számíthatunk ma, a nyugati országrészben ugyanakkor megnövekszik, megvastagszik napközben a felhőzet, amiből délutánra elszórtan gyenge eső vagy zápor is kialakulhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A légmozgás jellemzően mérsékelt marad, az Alpokalja térségében azonban északnyugatira fordul a szél, egyben néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 15 és 21 fok között alakul, de északnyugaton pár fokkal hűvösebb is lehet.

A nyugati országrész kivételével napos őszi időre számíthatunk ma. Fotó: Getty Images

Éjszaka gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, illetve éjfélre a nyugati megyékben is megszűnik a csapadék. Hajnalra több helyen is köd képződhet, elsősorban a keleti megyékben. A levegő hőmérséklete késő estére 7-13, hajnalra általában 5-11 fokig hűl vissza. Holnap reggel a köd és a rétegfelhőzet - bár helyenként tartósabban megmaradhat - fokozatosan megszűnik, majd közepesen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, mérsékelt széllel, számottevő csapadék nélkül. Szerdán a hőmérséklet 13-19 fokig emelkedik napközben.

Csütörtökre megérkezik az eső

A hét második felében már több csapadékra van kilátás. Csütörtökön délelőtt átmenetileg vékonyodik, szakadozik a felhőzet, délután azonban északnyugat felől ismét erősen megnövekszik, megvastagszik. Ezzel együtt egyre több helyen várható eső, zápor, az északnyugatira, nyugatira forduló szél pedig többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű. Péntek reggelre valamelyest felszakadozik a felhőzet, azt követően viszont ismét beborul az ég nyugat felől, amihez társulva többfelé kialakulhat eső, zápor. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a nyugatias szél. A nappali csúcshőmérséklet általában 10-16 fok között alakul.

Ami a hétvégét illeti, szombaton hosszabb-rövidebb időre már kisüthet a nap, illetve megszűnik a csapadék is. Az északi, északnyugati szelet élénk vagy erős lökések kísérik. Napközben a levegő 12-17 fokig melegszik fel. Vasárnap hajnalra több helyen köd képződhet, aminek feloszlása után változóan felhős, csapadékmentes időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hét utolsó napján 10-16 fok között várható.