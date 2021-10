Mutatjuk, hol csapnak le záporok

Csütörtökön többnyire erősen felhős, borult lesz az ég. Az ország közepén és a Dunántúlon sokfelé várható eső, zápor, főként a délnyugati, nyugati tájon számíthatunk kiadós mennyiségű - helyenként 30 milliméter feletti - csapadékra - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Ne hagyjuk otthon az esernyőt! Fotó: Getty Images

Hűvös, szeles időnk lesz

Az északkeleti, keleti szél többfelé megélénkülhet, néhol akár meg is erősödhet. A legmelegebb órákban 12 és 20 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő, hajnalban pedig általában 6-12 fok várható, ám a szélcsendes északi megyékben még ennél hidegebb is lehet. A hajnali órákra már csak a déli országrész fölött lesz erősen felhős vagy borult az ég. A csapadékzóna is visszahúzódik délnyugat felé, így kora reggel már csak a Dráva mentén kell esőre készülnünk.

Pénteken a déli országrészben túlnyomóan borult idő várható, északon és északkeleten azonban szakadozottabb, vékonyabb lesz a felhőtakaró. Az eső intenzitása gyengül, az északkeleti, keleti szelet azonban élénk, akár erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul majd.

Ilyen időt tartogat a hétvége

Szombaton napközben továbbra is a déli megyékben számíthatunk több felhőre, az ország többi részén viszont gyengén felhős, napos idő lesz. A felhősebb déli, délkeleti tájakon elvétve lehet szemerkélő eső. Az északkeleti, északi szelet élénk vagy erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 9 fok között alakul, délutánra pedig 11-16 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap is felhős időre számíthatunk. Az északkeleti országrészt leszámítva elszórtan eső, zápor alakulhat ki. A hajnali órákban általában 5 és 10 fok közötti hőmérséklet várható, de a gyengébben felhős tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. A napi csúcsértékek 10 és 16 fok között várhatóak.