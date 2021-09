Mutatjuk, hol csaphatnak le zivatarok

Az északkeleti tájakon, illetve délelőtt átmenetileg a Dél-Dunántúlon számíthatunk ma naposabb időre, máshol általában erősen felhősen lesz az ég - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Az ország délnyugati kétharmadában többfelé várható zápor, zivatar, egyes részeken akár tartósabban is eshet, néhol a keleties szél is megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 21 és 26 fok között várható, de a tartósabban csapadékos részeken pár fokkal hűvösebb, míg délkeleten, keleten enyhébb lehet az idő. Éjszaka az ország nagyobb részén felhős időre számíthatunk, de kisebb-nagyobb körzetekben szakadozottabb lehet a felhőzet. Szórványosan előfordulhat még eső, záporeső, néhol zivatar, legkisebb eséllyel az északkeleti, valamint a délnyugati megyékben. A levegő hőmérséklete késő estére 14-19, hajnalra 7-16 fokig hűl vissza.

Borús, csapadékos időre számíthatunk az elkövetkező napokban. Fotó: Getty Images

Holnap fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Elszórtan valószínű eső, zápor, néhol zivatar is lehet. A Nyugat-Dunántúlon megélénkül, helyenként meg is erősödik az északi szél. A nappali csúcshőmérséklet 21-26 fok között várható. Szerdán eleinte fátyol- és gomolyfelhők mellett hosszabb-rövidebb napsütésre is számítani lehet, majd a késő délutáni óráktól nyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Napközben szórványosan lehet eső, zápor, néhol zivatar, a késő délutáni, esti óráktól azonban a Dunántúlon már többfelé hullhat csapadék. A hőmérséklet a hajnali 5-14 fokról 19-24 fokig melegszik napközben.

Csütörtökön kezdetben jobbára erősen felhős időre számíthatunk. A Dunántúlon délelőtt jelentősen csökkenhet a felhőzet, másutt, főleg a Tiszántúlon estig még közepesen vagy erősen felhős maradhat az ég. A szakadozottabbá váló csapadékzóna napközben egyre keletebbre helyeződik. Sokfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. A nappali maximumok 14-21 fok körül alakulnak. Pénteken fátyolfelhőkre és egyre kevesebb gomolyfelhőre számíthatunk. Ezzel együtt helyenként még előfordulhat záporeső, illetve hajnalban pára- és ködfoltok képződhetnek. A legmelegebb órákban 17-22 fok közötti értéket mérhetünk délután.

Ami a hétvégét illeti, szombaton már a Dunától keletre is egyre kevesebb gomolyfelhő zavarhatja a napsütést, és nem valószínű számottevő csapadék. A déli, délkeleti szelet több helyütt élénk, az Észak-Dunántúlon időnként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Vasárnap gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél ismét többfelé élénk lesz, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. Hajnalban 2-10 fok közé hűl vissza a hőmérséklet, majd nappal 17-22 fokig melegszik fel.