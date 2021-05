Mutatjuk, hol csaphatnak le heves zivatarok

Délnyugat felől tovább folytatódik a felhőzet-növekedés, ezzel együtt pedig esőre, záporokra, zivatarokra is egyre több helyen számíthatunk. Az északkeleti megyékben azonban még sok napsütés valószínű, és ott csapadék is csak késő délutántól, estétől fordulhat elő - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. A szél délnyugatira, az Északnyugat-Dunántúlon északnyugatira fordul, megélénkül, néhol megerősödik, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, 60-80 km/h-s sebességű viharos széllökés, valamint nagyobb méretű jég kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet a csapadékosabb nyugati tájakon 16, 21, máshol 22 és 28 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Többfelé lecsaphat a zivatar, ne hagyjuk otthon az esernyőt! Fotó: Getty Images

Este többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyre inkább az ország középső észak-déli sávjára helyeződik át a zivatartevékenység. Több helyen számíthatunk további záporokra, zivatarokra, egyes részeken az eső is eshet. A nyugatias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében szélerősödés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 14 fok között alakul.

Marad az eső és a viharos szél

Rövid napos időszakok mellett csütörtökön nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható. Többfelé lesz eső, zápor, zivatar, utóbbira legkisebb esély az északnyugati megyékben van. Legtöbb csapadék északkeleten valószínű. Az ország nagy részén a nyugati, délnyugati szelet kísérhetik élénk széllökések, az Észak-Dunántúlon az északnyugati szél meg is erősödhet. Zivatar térségében a szél viharossá fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.