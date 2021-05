Mutatjuk, hol csap le zivatar hétvégén

Erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk ma, emellett azonban néhány órára a nap is kisüt. Az északkeleti országrészben többfelé, másutt csak helyenként alakulhat ki zápor, zivatar - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Többfelé élénk, néhol erős lesz a délnyugati szél, illetve a Dunántúlon átmenetileg északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul.

Változékony időre számíthatunk hétvégén helyenként záporokkal, zivatarokkal. Fotó: Getty Images

Éjszaka délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, többfelé várható zápor, zivatar, főként az éjszaka második felében. A levegő hőmérséklete késő estére 10-15, hajnalra 7-14 fokig hűl vissza. Holnap változékony időre van kilátás, a felhőzet napközben többször is erősen megnövekedhet, de napos időszakokra is számítani lehet. Több helyen kialakulhat zápor, zivatar, és a déli, délkeleti szelet is élénk lökések kísérhetik. Mindazonáltal délutánra 19-28 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála: jellemzően a déli megyékben mérhetünk 25 fok fölötti maximumokat, míg az északkeleti határ közelében hűvösebb lesz.

Vasárnap erőteljes gomolyfelhő-képződés, majd felhőátvonulások várhatók, általában több órás napsütéssel, több helyen záporral, zivatarral tarkítva. A délnyugati, majd északnyugati szelet erős, sokfelé viharos lökések kísérik, de a zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél. A nappali csúcshőmérséklet 19 és 27 fok között valószínű: a Fertő térségében mérhetik az alacsonyabb értékeket, és délután északnyugat felől gyors, jelentős lehűlésre számíthatunk.

A jövő hét felhőátvonulásokkal, helyenként záporral, illetve főként az északkeleti országrészben zivatarokkal indul. Hétfő délután már csökken a felhőzet és a csapadék valószínűsége. Ezzel együtt a legmagasabb nappali hőmérséklet valamelyest alacsonyabban, 12-19 fok között alakul. Hajnalban aztán a nyugati és az északkeleti megyékben néhol gyenge fagy is előfordulhat, habár a minimumok tekintetében az 1-7 fok közötti értékek lesznek a legjellemzőbbek. Kedden napközben változóan felhős, zömében fátyolfelhős lesz az ég, emellett általában több órára kisüthet a nap, számottevő csapadék nem várható. A délire forduló szél ugyanakkor helyenként megerősödhet. Délután 15-21 fokot olvashatunk le a hőmérőkről.