Mutatjuk, hol csaphat ma le jégeső

Budapestre, valamint Pest, Zala, Veszprém, Somogy, Fejér, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, ám esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Az intenzív esőzés miatt rövid időn belül akár 10-20 milliméternél is nagyobb mennyiségű csapadék hullhat – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Ne hagyjuk otthon az esernyőt! Fotó: Getty Images

Kisebb lehűlés is jön

Kedden országszerte gomolyfelhők zavarhatják meg a napsütést. Jellemzően a déli és a keleti megyékben lesznek záporok, zivatarok, de máshol sem zárható ki. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, az északkeleti és északnyugati megyékben erős széllökésekre is készülni kell. A legmelegebb órákban viszont még így is 25 és 31 Celsius-fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, késő estére pedig 16 és 23 fok közé hűl a levegő.

Szerdán sok napsütésben lesz részünk, de néhol zápor is előfordulhat. Élénk, akár erős lökések is kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Délután 25-30 fokot mérhetünk.

Csütörtökön már borúsabb napunk lesz, de azért így is több órára kisüt a nap. Főleg az ország északkeleti felén lesznek vastagabb felhők – ezen a területen szórványosan zápor, zivatar is előfordulhat. Megélénkül, több helyen meg is erősödik az északi, északkeleti szél. A hajnali 12-18 fokról délutánra 23-28 fokig melegszik a levegő.