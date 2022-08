Meleg, de zivataros hétvégénk lesz

Pénteken az ország döntő részén nem várható „veszélyes időjárási jelenség”, legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon hallhatunk égdörgést. Zivatarra a hét utolsó munkanapján csak a Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében élők számíthatnak. Szombaton viszont már az egész országra érvényes lesz az első fokú figyelmeztetés, vagyis bárhol lecsaphatnak a villámlással, erős széllel és akár jégesővel is kísért, heves zivatarok. A pénteki csúcshőmérséklet 26 és 32 Celsius-fok között alakul majd, késő estére pedig 20 és 25 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Szórványosan zápor, zivatar is előfordul majd. Fotó: Getty Images

Azért maradnak száraz területek is

Szombaton és vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők közül hosszabb-rövidebb időre a Nap is előbújik, lesznek azonban erősebben felhős tájak és időszakok is. Szórványosan záporra, zivatarra is van esély, de maradnak száraz területek. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, zivatar idején pedig viharossá válik. A csúcshőmérséklet szombaton 27 és 32, vasárnap pedig 26 és 32 fok között alakul majd, a tartósabban felhős, csapadékos területeken azonban ennél hűvösebb is lehet.

Hétfőn is többórás napsütésre számíthatunk, de sok felhő lesz az égen. Helyenként ezen a napon is lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok idején megerősödhet, egyébként mérsékelt marad. A hajnali 11-20 fokról a délutánra 27-33 fokig melegszik fel a levegő.



