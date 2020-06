Kettészakad az ország időjárása

A mai nap folyamán az északkeleti országrészben és a délnyugati megyékben erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar - olvasható az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Másutt a többórás napsütés mellett gomolyfelhős idő várható, helyenként kialakuló záporokkal. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati, nyugati szél, de intenzívebb záporok, zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, esetleg viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 17, 22 fokra hűl le a levegő.

Ezekben a megyékben kell számítani viharra, zivatarra

Az OMSZ felhőszakadás veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Békés, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Továbbá Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Zala megyére zivatarveszély miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Viharfelhők Salgótarján közelében 2020. június 14-én. Fotó: MTI/Komka Péter

Éjszaka az északkeleti országrészben és a délnyugati megyékben közepesen vagy erősen felhős idő várható, és ezeken a helyeken lehet szórványosan záporra, zivatarra számítani. A nyugatias szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 13 és 18 fok között alakul.

Hétvégén sem sokat fogjuk látni a napot

A hétvége időjárása is hasonlóan szeszélyes, kiszámíthatatlan lesz, mint az elmúlt napokban tapasztalhattuk. Az ország északkeleti felében, illetve a délnyugati tájakon erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és esőre, záporra, zivatarra is ezeken a tájakon számíthatunk nagyobb eséllyel. Másutt gomolyfelhős, napos idő várható, és inkább csak helyenként alakulhat ki zápor. Az északnyugati, nyugati szél holnap is többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21, 27 fok között alakul, de északkeleten pár fokkal hűvösebb lehet az idő.

Szombat éjszaka észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, majd vasárnap napközben is inkább csak átmeneti szakadozások fordulhatnak elő. Több helyen várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél a Dunántúlon többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, keleten mérsékeltebb lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19, 25 fok között alakul.